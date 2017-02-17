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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Палермо
Ювентус - Палермо: обзор матча 17 февраля 2017
Ювентус
17.02.2017, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
4 : 1
Завершен
Палермо
13'
К. Маркизио
40'
П. Дибала
63'
Г. Игуаин
89'
П. Дибала
90+3'
И. Чочев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Палермо
90'
+3
ГОЛ! 4:1!
И. Чочев
Пас отдал
А. Диаманти
90'
Замена
А. Диаманти
️️️️
Н. Балог
ГОЛ! 4:0!
П. Дибала
Пас отдал
Г. Игуаин
89'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
К. Маркизио
75'
71'
Замена
К. Эмбало
️️️️
Р. Салаи
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
С. Стураро
70'
ГОЛ! 3:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
П. Дибала
63'
51'
Замена
Т. Шунич
️️️️
М. Яяло
Замена
М. Лемина
️️️️
С. Хедира
45'
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
40'
Желтая карточка
К. Маркизио
36'
ГОЛ! 1:0!
К. Маркизио
13'
4'
Желтая карточка
Э. Гольданига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Бруно Энрике
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Норберт Балог
ЛФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Ювентус
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Палермо
1
Себастьян Бреза
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Карлос Эмбало
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
3-4-3
1
Буффон
19
Бонуччи
4
Бенатиа
10
Алвес
27
Асамоа
28
Хедира
27
Стураро
10
Маркизио
9
Игуаин
7
Пьяца
21
Дибала
3-4-1-2
1
Посавец
4
Анджелкович
18
Гольданига
5
Алеесами
3
Рисполи
25
Энрике
18
Чочев
18
Яяло
7
Салаи
90
Несторовски
22
Балог
27
Стураро
7
Куадрадо
7
Куадрадо
27
Стураро
28
Хедира
99
Лемина
99
Лемина
28
Хедира
10
Маркизио
8
Ринкон
8
Ринкон
10
Маркизио
18
Яяло
44
Шунич
44
Шунич
18
Яяло
22
Балог
23
Диаманти
23
Диаманти
22
Балог
7
Салаи
7
Эмбало
7
Эмбало
7
Салаи
Остались в запасе
Ювентус
Палермо
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Себастьян Бреза
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
33
Нето
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Ювентус - Палермо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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