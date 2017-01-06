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    Расписание матчей 06-01-2017

    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Сегунда (2016/2017), 20 тур
    6 января, пятница
    18:00
    Вальядолид
    1:0
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    6 января, пятница
    18:00
    Альмерия
    0:1
    Хетафе
    Матч завершен
    6 января, пятница
    20:00
    Нумансия
    0:0
    Уэска
    Матч завершен
    6 января, пятница
    20:00
    Мальорка
    2:0
    Мирандес
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 17 тур
    6 января, пятница
    22:45
    Эспаньол
    1:1
    Депортиво
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2016/2017), 1/32 финала
    6 января, пятница
    22:55
    Вест Хэм
    0:5
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2016/2017), 1/32 финала
    6 января, пятница
    23:00
    Авранш
    3:1
    Лаваль
    Матч завершен
    6 января, пятница
    23:00
    Монако
    2:1
    Аяччо
    Матч завершен
    6 января, пятница
    23:00
    Лез Эрбье
    4:3
    Газелек
    Матч завершен
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