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    Расписание матчей 23-01-2017

    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2016/2017), 18 тур
    23 января, понедельник
    20:00
    Аланьяспор
    1:4
    Бешикташ
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 17 тур
    23 января, понедельник
    20:30
    ПАС
    0:1
    ПАОК
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2017, 3 тур, группа B
    23 января, понедельник
    22:00
    Сенегал
    2:2
    Алжир
    Матч завершен
    23 января, понедельник
    22:00
    Зимбабве
    2:4
    Тунис
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 18 тур
    23 января, понедельник
    23:00
    Шавиш
    2:0
    Насьональ
    Матч завершен
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