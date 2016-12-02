ноябрь 2016
декабрь 2016
Испания. Кубок (2016/2017), 1/16 финала, первый матч
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 17 тур
2 декабря, пятница
12:00
Матч завершен
2 декабря, пятница
16:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 17 тур
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 15 тур
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 16 тур
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 17 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 13 тур
Италия. Серия А (2016/2017), 15 тур
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 19 тур
2 декабря, пятница
22:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2016/2017), 16 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 12 тур