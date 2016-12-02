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    Расписание матчей 02-12-2016

    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2016/2017), 1/16 финала, первый матч
    2 декабря, пятница
    00:00
    Расинг
    1:2
    Атлетик
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 17 тур
    2 декабря, пятница
    12:00
    Ростов (мол)
    2:4
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    2 декабря, пятница
    16:00
    ЦСКА (мол)
    3:1
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 17 тур
    2 декабря, пятница
    22:00
    Хетафе
    2:0
    Севилья
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 15 тур
    2 декабря, пятница
    22:00
    Хераклес
    2:0
    НЕК
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 16 тур
    2 декабря, пятница
    22:15
    Фастав
    0:4
    Славия
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 17 тур
    2 декабря, пятница
    22:30
    Мехелен
    1:0
    Эйпен
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 13 тур
    2 декабря, пятница
    22:30
    Майнц
    1:3
    Бавария
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 15 тур
    2 декабря, пятница
    22:45
    Наполи
    3:0
    Интер
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 19 тур
    2 декабря, пятница
    22:45
    Ноттингем Форест
    2:1
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 16 тур
    2 декабря, пятница
    22:45
    Кан
    3:3
    Дижон
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 12 тур
    2 декабря, пятница
    23:30
    Маритиму
    2:1
    Бенфика
    Матч завершен
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