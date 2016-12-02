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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Зенит (мол)
Ростов (мол) - Зенит (мол): обзор матча 02 декабря 2016
Ростов (мол)
02.12.2016, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
2 : 4
Завершен
Зенит (мол)
5'
А. Соболь
23'
И. Захаров
14'
Д. Кириллов
45+1'
Д. Кириллов
62'
Д. Лесовой
70'
С. Крапухин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Зенит (мол)
90'
+1
Замена
Е. Денисов
️️️️
Д. Пенчиков
90'
+1
Замена
Ф. Шалимов
️️️️
К. Котов
88'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
С. Крапухин
85'
Замена
А. Некрасов
️️️️
Д. Лесовой
Замена
Д. Карнута
️️️️
А. Соболь
83'
82'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Д. Кириллов
Замена
Н. Мкртчян
️️️️
С. Забродин
76'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
Д. Скопинцев
74'
70'
ГОЛ! 2:4!
С. Крапухин
Желтая карточка
Н. Ковалев
67'
Замена
Д. Соловьев
️️️️
В. Ярошенко
65'
Замена
Д. Тананеев
️️️️
Р. Ходунов
65'
62'
Замена
Ю. Козлов
️️️️
К. Макеев
62'
ГОЛ! 2:3!
Д. Лесовой
45'
+1
ГОЛ! 2:2!
Д. Кириллов
42'
Желтая карточка
С. Бугриев
ГОЛ! 2:1!
И. Захаров
23'
14'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кириллов
Замена
А. Нескоромный
️️️️
Д. Вебер
11'
8'
Желтая карточка
Л. Мусаев
ГОЛ! 1:0!
А. Соболь
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
6
Артем Соболь
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
15
Руслан Шаповалов
ПП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Зенит (мол)
86
Николай Рыбиков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Кирилл Макеев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
60
Алексей Нескоромный
ЦП
74
Норик Мкртчян
ЦП
47
Денис Карнута
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
85
Юрий Козлов
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
78
Александр Некрасов
ЦФ
91
Егор Денисов
ЦФ
3-5-1-1
1
Комиссаров
7
Скопинцев
53
Христис
69
Ковалев
6
Соболь
27
Захаров
37
Забродин
33
Ярошенко
15
Шаповалов
11
Вебер
81
Ходунов
3-1-4-1-1
86
Рыбиков
4
Пенчиков
3
Бугриев
3
Круговой
22
Каккоев
61
Кириллов
42
Котов
38
Мусаев
88
Лесовой
10
Макеев
36
Крапухин
81
Ходунов
19
Тананеев
19
Тананеев
81
Ходунов
33
Ярошенко
17
Соловьев
17
Соловьев
33
Ярошенко
11
Вебер
60
Нескоромный
60
Нескоромный
11
Вебер
7
Скопинцев
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
7
Скопинцев
37
Забродин
74
Мкртчян
74
Мкртчян
37
Забродин
6
Соболь
47
Карнута
47
Карнута
6
Соболь
88
Лесовой
78
Некрасов
78
Некрасов
88
Лесовой
36
Крапухин
10
Плетнев
10
Плетнев
36
Крапухин
10
Макеев
85
Козлов
85
Козлов
10
Макеев
42
Котов
84
Шалимов
84
Шалимов
42
Котов
4
Пенчиков
91
Денисов
91
Денисов
4
Пенчиков
61
Кириллов
10
Колдунов
10
Колдунов
61
Кириллов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Зенит (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Ростов (мол) - Зенит (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Тарас Шевченко
(Калининград)
Стадион:
Локомотив
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