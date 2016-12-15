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    Расписание матчей 15-12-2016

    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Клубный чемпионат мира 2016, 1/2 финала
    15 декабря, четверг
    13:30
    Америка
    0:2
    Реал
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 3 тур
    15 декабря, четверг
    22:00
    Дженоа
    1:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 15 тур
    15 декабря, четверг
    23:30
    Порту
    2:1
    Маритиму
    Матч завершен
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