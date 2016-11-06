октябрь 2016
ноябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 34 тур
6 ноября, воскресенье
00:30
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 13 тур
6 ноября, воскресенье
12:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 16 тур
6 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 16 тур
6 ноября, воскресенье
13:00
Перенесен на неопределенный срок
6 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 10 тур
6 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
19:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 15 тур
6 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
14:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 13 тур
6 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен
Испания. Примера (2016/2017), 11 тур
6 ноября, воскресенье
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 16 тур
6 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 28 тур
Италия. Серия А (2016/2017), 12 тур
6 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 12 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 13 тур
6 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 11 тур
6 ноября, воскресенье
17:15
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
19:30
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2016/2017), 14 тур
6 ноября, воскресенье
15:45
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
15:45
Матч завершен
Греция. Суперлига (2016/2017), 10 тур
6 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
20:30
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2016/2017), 14 тур
6 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
18:30
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 14 тур
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 13 тур
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 13 тур
Франция. Лига 1 (2016/2017), 12 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 10 тур
Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 14 тур
6 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
20:30
Матч завершен
Португалия. Примейра (2016/2017), 10 тур
Норвегия. Элитсериен 2016, 30 тур
6 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
6 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
США. МЛС 2016, 1/4 финала, ответный матч
6 ноября, воскресенье
22:00
Матч завершен