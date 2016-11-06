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    Расписание матчей 06-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 34 тур
    6 ноября, воскресенье
    00:30
    Сан-Паулу
    4:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Понте-Прета
    1:2
    Сантос
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:00
    Витория
    3:2
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    4:2
    Флуминенсе
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    1:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:00
    Санта-Круз
    1:0
    Америка Минейро
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 13 тур
    6 ноября, воскресенье
    12:00
    Ростов (мол)
    2:2
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 16 тур
    6 ноября, воскресенье
    13:00
    Витязь
    3:1
    Зенит
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Арсенал-2
    1:3
    Сатурн
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо Бр
    0:1
    Авангард
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Торпедо
    1:0
    Металлург Л
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Орел
    1:1
    Энергомаш
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Рязань
    1:2
    Калуга
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 16 тур
    6 ноября, воскресенье
    13:00
    Знамя Труда
    Спартак К
    Перенесен на неопределенный срок
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо-2
    2:0
    Псков-747
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Торпедо Вл
    1:3
    Сочи
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Текстильщик
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:00
    Домодедово
    0:1
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:00
    Строгино
    0:0
    ЦРФСО
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 10 тур
    6 ноября, воскресенье
    13:30
    Ризеспор
    2:2
    Аданаспор
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Османлыспор
    1:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Акхисар Беледиеспор
    1:3
    Фенербахче
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Коньяспор
    2:1
    Касымпаша
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 15 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Ангушт
    2:2
    СКА
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Кубань-2
    0:1
    Краснодар-2
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Легион
    0:0
    Черноморец
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Машук-КМВ
    2:0
    Алания
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Армавир
    1:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Динамо
    0:1
    Ротор
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Афипс
    2:1
    Чайка
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    ФК Сочи-2013
    1:0
    Дружба
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 13 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Мирандес
    0:1
    Химнастик
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:00
    Нумансия
    2:2
    Эльче
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Реал Ов
    1:1
    Луго
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Хетафе
    1:0
    Алькоркон
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Альмерия
    3:1
    Кордоба
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:00
    Реус Депортиу
    0:1
    Леванте
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 11 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Реал
    3:0
    Леганес
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:15
    Сельта
    2:1
    Валенсия
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:15
    Эспаньол
    0:0
    Атлетик
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:30
    Вильярреал
    2:0
    Бетис
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:45
    Севилья
    1:2
    Барселона
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 16 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Оденсе
    1:2
    Люнгбю
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Хорсенс
    1:5
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:00
    Виборг
    1:2
    Брондбю
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Копенгаген
    4:0
    Сендерийск
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 28 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:00
    Ислочь
    1:3
    Шахтер
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    14:30
    Белшина
    0:0
    Слуцк
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Неман
    2:3
    Динамо
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 12 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:30
    Пескара
    0:4
    Эмполи
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Дженоа
    1:1
    Удинезе
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Кьево
    1:2
    Ювентус
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Палермо
    1:2
    Милан
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    0:3
    Аталанта
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Интер
    3:0
    Кротоне
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Фиорентина
    1:1
    Сампдория
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:45
    Рома
    3:0
    Болонья
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 12 тур
    6 ноября, воскресенье
    14:30
    Утрехт
    2:1
    Экселсиор
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:30
    АЗ Алкмаар
    2:2
    Аякс
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    16:30
    Витесс
    1:2
    Хераклес
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:45
    Гоу Эхед Иглс
    1:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 13 тур
    6 ноября, воскресенье
    15:00
    Росс Каунти
    1:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 11 тур
    6 ноября, воскресенье
    15:00
    Арсенал
    1:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:15
    Халл Сити
    2:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:15
    Ливерпуль
    6:1
    Уотфорд
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:00
    Суонси
    1:3
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:30
    Лестер
    1:2
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 14 тур
    6 ноября, воскресенье
    15:45
    Вадуц
    0:0
    Грассхоппер
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    15:45
    Лугано
    2:3
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:00
    Люцерн
    2:2
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 10 тур
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Панетоликос
    2:1
    Ларисса
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:15
    Паниониос
    1:0
    ПАОК
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:15
    Керкира
    2:0
    Верия
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    3:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 14 тур
    6 ноября, воскресенье
    16:00
    Рапид
    0:1
    Вольфсберг
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:30
    Альтах
    5:1
    Аустрия
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    18:30
    Маттерсбург
    2:1
    Зальцбург
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 14 тур
    6 ноября, воскресенье
    16:30
    Брюгге
    1:1
    Генк
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Андерлехт
    1:1
    Остенде
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:00
    Гент
    2:0
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:00
    Стандард
    2:1
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 13 тур
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Слован
    0:0
    Спарта
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Карвина
    0:1
    Словацко
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    21:15
    Виктория
    3:1
    Яблонец
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 13 тур
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Ахмат
    2:1
    Зенит
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Ростов
    4:1
    Арсенал
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    2:2
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:30
    Краснодар
    3:3
    Оренбург
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 12 тур
    6 ноября, воскресенье
    17:00
    Кан
    1:0
    Ницца
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Метц
    0:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    22:45
    ПСЖ
    4:0
    Ренн
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 10 тур
    6 ноября, воскресенье
    17:30
    РБ Лейпциг
    3:1
    Майнц
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    19:30
    Шальке-04
    3:1
    Вердер
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 14 тур
    6 ноября, воскресенье
    18:00
    Черноморец
    0:0
    Заря
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:30
    Александрия
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:30
    Днепр
    1:2
    Динамо
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 10 тур
    6 ноября, воскресенье
    19:00
    Морейренcе
    1:2
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    21:00
    Порту
    1:1
    Бенфика
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    23:15
    Спортинг
    3:0
    Арука
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    23:30
    Маритиму
    1:0
    Брага
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 30 тур
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Бранн
    2:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Викинг
    0:2
    Волеренга
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Лиллестрем
    1:0
    Мольде
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Русенборг
    2:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Согндаль
    2:4
    Олесунн
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Стабек
    3:0
    Старт
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Тромсе
    3:1
    Одд
    Матч завершен
    6 ноября, воскресенье
    20:00
    Хаугесунд
    1:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    США. МЛС 2016, 1/4 финала, ответный матч
    6 ноября, воскресенье
    22:00
    Колорадо
    1:0
    (3:1)п
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
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