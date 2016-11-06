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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Вердер
Шальке-04 - Вердер: обзор матча 06 ноября 2016
Шальке-04
06.11.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Вердер
35'
А. Шепф
38'
Н. Бенталеб
63'
А. Шепф
42'
С. Гнабри (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вердер
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
90'
+1
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
М. Майер
88'
Желтая карточка
Б. Стамбули
84'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Н. Бенталеб
80'
70'
Замена
К. Писарро
️️️️
Ф. Бартельс
68'
Желтая карточка
С. Гарсия
64'
Замена
И. Хайрович
️️️️
К. Фритц
ГОЛ! 3:1!
А. Шепф
Пас отдал
С. Колашинац
63'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
54'
43'
Желтая карточка
Т. Пецос
42'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Гнабри
ГОЛ! 2:0!
Н. Бенталеб
38'
37'
Желтая карточка
М. Велькович
ГОЛ! 1:0!
А. Шепф
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
6
Танос Пецос
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Александер Нури
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
37
Бернард Текпетей
ПВ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
16
Лукас Фрёде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
47
Усман Манне
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-4-1-1
1
Ферманн
23
Колашинац
27
Налдо
22
Настасич
5
Хеведес
18
Шепф
6
Бенталеб
30
Гайс
27
Горецка
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
4-2-3-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
13
Велькович
8
Фритц
6
Пецос
27
Гриллич
31
Бартельс
16
Юнузович
3
Гарсия
7
Гнабри
7
Майер
21
Баба
21
Баба
7
Майер
6
Бенталеб
21
Стамбули
21
Стамбули
6
Бенталеб
13
Чупо-Мотинг
22
Коноплянка
22
Коноплянка
13
Чупо-Мотинг
8
Фритц
20
Хайрович
20
Хайрович
8
Фритц
31
Бартельс
14
Писарро
14
Писарро
31
Бартельс
Остались в запасе
Шальке-04
Вердер
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
47
Усман Манне
ЦФ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
16
Лукас Фрёде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
37
Бернард Текпетей
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
47
Усман Манне
ЦФ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
16
Лукас Фрёде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Шальке-04 - Вердер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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