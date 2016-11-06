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Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал - Тоттенхэм: обзор матча 06 ноября 2016
Арсенал
06.11.2016, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
42'
К. Виммер (АГ)
51'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Тоттенхэм
89'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Х. Сон
80'
Замена
К. Триппьер
️️️️
К. Уокер
73'
Желтая карточка
Э. Дайер
73'
Замена
В. Янссен
️️️️
Г. Кейн
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Уолкотт
71'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Ивоби
70'
Желтая карточка
Л. Косиельни
69'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Коклен
65'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кейн
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. Виммер
42'
6'
Желтая карточка
К. Виммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
18
Монреаль
13
Мустафи
6
Косиельни
2
Бельерин
34
Джака
13
Коклен
17
Ивоби
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
3-2-2-2-1
1
Льорис
6
Виммер
15
Дайер
14
Вертонген
2
Уокер
3
Роуз
2
Ваньяма
8
Дембеле
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
13
Коклен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
13
Коклен
17
Ивоби
9
Жиру
9
Жиру
17
Ивоби
2
Уокер
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Уокер
7
Сон
4
Уинкс
4
Уинкс
7
Сон
9
Кейн
14
Янссен
14
Янссен
9
Кейн
Остались в запасе
Арсенал
Тоттенхэм
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Арсенал - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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