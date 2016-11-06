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Халл Сити - Саутгемптон
Халл Сити - Саутгемптон: обзор матча 06 ноября 2016
Халл Сити
06.11.2016, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
61'
Р. Снодграсс
63'
М. Доусон
6'
Ч. Остин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Саутгемптон
90'
+1
Желтая карточка
О. Ромеу
84'
Желтая карточка
М. Йошида
77'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Н. Редмонд
77'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Й. Класи
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
Г. Магуайр
74'
72'
Желтая карточка
Р. Бертранд
66'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Тадич
ГОЛ! 2:1!
М. Доусон
Пас отдал
Р. Снодграсс
63'
ГОЛ! 1:1!
Р. Снодграсс
Пас отдал
С. Клукас
61'
57'
Желтая карточка
Й. Класи
29'
Желтая карточка
Д. Тадич
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
У. Кин
26'
Замена
Д. Мбокани
️️️️
А. Эрнандес
9'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Остин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЛП
8
Райан Мэйсон
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Йорди Класи
ПП
27
Натан Редмонд
ЛФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Саутгемптон
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
4-2-2-2
1
Маршалл
5
Магуайр
33
Дэйвис
20
Доусон
27
Эль-Мохамади
8
Мэйсон
8
Ливермор
6
Клукас
7
Хенриксен
18
Кин
11
Эрнандес
4-3-1-2
17
Форстер
4
Йошида
6
Фонте
4
ван Дейк
5
Бертранд
8
Класи
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Тадич
32
Остин
27
Редмонд
5
Магуайр
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
5
Магуайр
18
Кин
23
Снодграсс
23
Снодграсс
18
Кин
11
Эрнандес
70
Мбокани
70
Мбокани
11
Эрнандес
10
Тадич
17
Буфал
17
Буфал
10
Тадич
8
Класи
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
8
Класи
27
Редмонд
16
Родригес
16
Родригес
27
Редмонд
Остались в запасе
Халл Сити
Саутгемптон
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Майк Филан
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Остались в запасе
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Майк Филан
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Халл Сити - Саутгемптон
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
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