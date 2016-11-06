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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Ницца
Кан - Ницца: обзор матча 06 ноября 2016
Кан
06.11.2016, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
42'
И. Сантини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Ницца
Замена
И. Диоманд
️️️️
Ф. Жилберт
90'
+3
89'
Замена
А. Донис
️️️️
М. Бодмер
Замена
Я. Карамо
️️️️
Р. Роделен
88'
84'
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
С. Мальбранк
️️️️
В. Бесса
80'
Желтая карточка
Р. Веркутр
79'
79'
Желтая карточка
А. Плеа
Желтая карточка
Ж. Макенго
65'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Сантини
42'
26'
Желтая карточка
Данте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Реми Веркутр
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
2
Николя Соб
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
24
Матье Бодмер
ЦП
25
Вилан Сиприен
ПП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кан
30
Поль Реле
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
2-5-2
5
Яхья
3
Да Силва
24
Жилберт
18
Адеоти
11
Бесса
17
Макенго
22
Делаплас
2
Соб
18
Сантини
23
Роделен
4-3-3
30
Кардиналь
21
Перейра
4
Данте
5
Сарр
29
Дальберт
25
Сиприен
24
Бодмер
14
Сери
14
Плеа
45
Балотелли
20
Бельханда
23
Роделен
14
Карамо
14
Карамо
23
Роделен
24
Жилберт
4
Диоманд
4
Диоманд
24
Жилберт
11
Бесса
10
Мальбранк
10
Мальбранк
11
Бесса
24
Бодмер
11
Донис
11
Донис
24
Бодмер
Остались в запасе
Кан
Ницца
22
Папе Сане
ЦФ
30
Поль Реле
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
2
Арно Суке
ПЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
22
Папе Сане
ЦФ
30
Поль Реле
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
44
Вальтер Бенитес
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Кан - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Мишель д'Орнано
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