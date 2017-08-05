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    Патрис Гаранде

    Тренер
    Имя Патрис
    Фамилия Гаранде
    Гражданство Франция
    Дата рождения 27 ноября 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кан 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2017 Монпелье 1 : 0 Кан
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