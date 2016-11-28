октябрь 2016
ноябрь 2016
США. МЛС 2016, 1/2 финала, ответный матч
Бразилия. Серия А 2016, 37 тур
28 ноября, понедельник
00:30
Матч завершен
28 ноября, понедельник
00:30
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 12 тур
28 ноября, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2016/2017), 12 тур
Италия. Серия А (2016/2017), 14 тур
Дания. Суперлига (2016/2017), 18 тур
28 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Испания. Примера (2016/2017), 13 тур
28 ноября, понедельник
22:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 18 тур
28 ноября, понедельник
22:45
Матч завершен
Португалия. Примейра (2016/2017), 11 тур