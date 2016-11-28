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    Расписание матчей 28-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2016, 1/2 финала, ответный матч
    28 ноября, понедельник
    00:00
    Колорадо
    0:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 37 тур
    28 ноября, понедельник
    00:30
    Санта-Круз
    5:1
    Гремио
    Матч завершен
    28 ноября, понедельник
    00:30
    Фигейренсе
    1:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 12 тур
    28 ноября, понедельник
    20:00
    Коньяспор
    1:1
    Османлыспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 12 тур
    28 ноября, понедельник
    20:30
    ПАОК
    3:4
    Атромитос
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 14 тур
    28 ноября, понедельник
    21:00
    Наполи
    1:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    28 ноября, понедельник
    23:00
    Интер
    4:2
    Фиорентина
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 18 тур
    28 ноября, понедельник
    21:00
    Мидтьюлланд
    1:0
    Оденсе
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 13 тур
    28 ноября, понедельник
    22:45
    Лас-Пальмас
    3:1
    Атлетик
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 18 тур
    28 ноября, понедельник
    22:45
    Хаддерсфилд Таун
    1:2
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 11 тур
    28 ноября, понедельник
    23:00
    Брага
    6:2
    Фейренсе
    Матч завершен
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