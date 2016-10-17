сентябрь 2016
октябрь 2016
США. МЛС 2016
17 октября, понедельник
00:00
Матч завершен
17 октября, понедельник
00:00
Матч завершен
17 октября, понедельник
00:00
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2016, 31 тур
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 16 тур
17 октября, понедельник
13:00
Матч завершен
17 октября, понедельник
17:00
Матч завершен
17 октября, понедельник
17:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 13 тур
17 октября, понедельник
17:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 7 тур
17 октября, понедельник
19:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2016/2017), 7 тур
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 10 тур
Дания. Суперлига (2016/2017), 13 тур
Италия. Серия А (2016/2017), 8 тур
Испания. Примера (2016/2017), 8 тур
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 8 тур
17 октября, понедельник
22:00
Матч завершен