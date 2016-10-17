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    Расписание матчей 17-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2016
    17 октября, понедельник
    00:00
    Даллас
    2:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    00:00
    Портленд
    1:0
    Колорадо
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    00:00
    Реал Солт-Лейк
    0:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    00:00
    Сан-Хосе
    0:0
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    00:00
    Хьюстон
    0:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 31 тур
    17 октября, понедельник
    00:30
    Сантос
    1:1
    Гремио
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    00:30
    Спорт Ресифи
    1:0
    Витория
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 16 тур
    17 октября, понедельник
    13:00
    Челябинск
    0:0
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    17:00
    Волга
    2:2
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    17:00
    Сызрань-2003
    0:2
    Пари НН
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    18:00
    КАМАЗ
    3:2
    Носта
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 13 тур
    17 октября, понедельник
    17:00
    Псков-747
    0:1
    Домодедово
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 7 тур
    17 октября, понедельник
    19:00
    Антальяспор
    1:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 7 тур
    17 октября, понедельник
    19:30
    Ларисса
    1:2
    АЕК
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 10 тур
    17 октября, понедельник
    19:30
    Анжи
    0:0
    Ахмат
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 13 тур
    17 октября, понедельник
    20:00
    Эсбьерг
    2:2
    Люнгбю
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 8 тур
    17 октября, понедельник
    21:45
    Палермо
    1:4
    Торино
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 8 тур
    17 октября, понедельник
    21:45
    Эйбар
    2:3
    Осасуна
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 8 тур
    17 октября, понедельник
    22:00
    Ливерпуль
    0:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
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