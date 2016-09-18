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    Расписание матчей 18-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2016
    18 сентября, воскресенье
    01:00
    Портленд
    2:1
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    2:2
    Даллас
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    02:30
    Монреаль Импакт
    1:3
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    1:4
    Коламбус
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    04:00
    Колорадо
    0:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    0:1
    Хьюстон
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    21:00
    Канзаc Сити
    2:2
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2016/2017), 9 тур
    18 сентября, воскресенье
    09:00
    Смена
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    10:00
    Сахалин
    1:0
    Иртыш
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 7 тур
    18 сентября, воскресенье
    11:00
    Кр. Советов (мол)
    0:0
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:00
    Зенит (мол)
    6:0
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2016, 27 тур, группа B
    18 сентября, воскресенье
    13:00
    Жетысу
    1:2
    Шахтер
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Тобол
    3:1
    Тараз
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 5 тур
    18 сентября, воскресенье
    13:00
    Альмерия
    0:1
    Тенерифе
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Мирандес
    2:1
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Севилья
    2:0
    Уэска
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Хетафе
    2:1
    Реал Ов
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    21:00
    Мальорка
    1:0
    Жирона
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 4 тур
    18 сентября, воскресенье
    13:00
    Осасуна
    0:0
    Сельта
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:15
    Атлетик
    2:1
    Валенсия
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    2:1
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    21:45
    Эспаньол
    0:2
    Реал
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 9 тур
    18 сентября, воскресенье
    13:00
    Нордшелланд
    2:3
    Сендерийск
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    15:00
    Оденсе
    0:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Брондбю
    1:2
    Виборг
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Хорсенс
    0:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 4 тур
    18 сентября, воскресенье
    13:30
    Удинезе
    1:2
    Кьево
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Кальяри
    3:0
    Аталанта
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Кротоне
    1:1
    Палермо
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Сассуоло
    2:0
    Дженоа
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Торино
    0:0
    Эмполи
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Интер
    2:1
    Ювентус
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    21:45
    Фиорентина
    1:0
    Рома
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 6 тур
    18 сентября, воскресенье
    13:30
    Спарта
    2:0
    НЕК
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    15:30
    Зволле
    0:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    15:30
    ПСВ
    0:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:45
    Хераклес
    0:2
    Аякс
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 6 тур
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Данди
    1:3
    Абердин
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Инвернесс
    2:2
    Селтик
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 8 тур
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Волынь
    1:1
    Александрия
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:30
    Ворскла
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:30
    Динамо
    0:1
    Заря
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 11 тур
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Челябинск
    3:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 9 тур
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Динамо-2
    1:1
    Коломна
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 5 тур
    18 сентября, воскресенье
    14:00
    Уотфорд
    3:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:15
    Кристал Пэлас
    4:1
    Сток Сити
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    16:15
    Саутгемптон
    1:0
    Суонси
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:30
    Тоттенхэм
    1:0
    Сандерленд
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 9 тур
    18 сентября, воскресенье
    15:00
    Торпедо
    1:2
    Сатурн
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 7 тур
    18 сентября, воскресенье
    15:30
    Генк
    0:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Локерен
    0:1
    Стандард
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    21:00
    Остенде
    1:0
    Гент
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 4 тур
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Панатинаикос
    4:0
    ПАС
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:15
    Атромитос
    0:2
    Панетоликос
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:15
    Керкира
    2:0
    Ларисса
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:30
    Ираклис
    1:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 5 тур
    18 сентября, воскресенье
    16:00
    Монпелье
    1:1
    Ницца
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:00
    Сент-Этьен
    1:0
    Бастия
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    21:45
    Марсель
    0:0
    Лион
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 8 тур
    18 сентября, воскресенье
    16:30
    Кубань-2
    1:0
    Ангушт
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 3 тур
    18 сентября, воскресенье
    16:30
    Аугсбург
    1:3
    Майнц
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:30
    Герта
    2:0
    Шальке-04
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 24 тур
    18 сентября, воскресенье
    16:30
    Согндаль
    3:0
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Буде-Глимт
    1:3
    Бранн
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Одд
    0:1
    Стабек
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Олесунн
    4:2
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    21:00
    Русенборг
    2:0
    Старт
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 4 тур
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Коньяспор
    1:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Османлыспор
    1:0
    Аданаспор
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    19:30
    Газиантепспор
    0:1
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:00
    Акхисар Беледиеспор
    0:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2016, 27 тур, группа A
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Актобе
    1:2
    Астана
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 26 тур
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Фламенго
    2:0
    Фигейренсе
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    0:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    1:1
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    22:00
    Спорт Ресифи
    0:1
    Коритиба
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    22:00
    Шапекоэнсе
    2:2
    Понте-Прета
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 22 тур
    18 сентября, воскресенье
    17:00
    Крумкачи
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 7 тур
    18 сентября, воскресенье
    17:15
    Крылья Советов
    1:2
    ЦСКА
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:00
    Краснодар
    2:1
    Ростов
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 8 тур
    18 сентября, воскресенье
    17:30
    Зальцбург
    4:1
    Аустрия
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:00
    Рапид
    3:0
    Маттерсбург
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 5 тур
    18 сентября, воскресенье
    18:00
    Арука
    0:1
    Шавиш
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    18:00
    Боавишта
    1:2
    Фейренсе
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    20:00
    Тондела
    0:0
    Порту
    Матч завершен
    18 сентября, воскресенье
    22:15
    Риу Аве
    3:1
    Спортинг
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 7 тур
    18 сентября, воскресенье
    19:00
    Виктория
    2:0
    Карвина
    Матч завершен
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