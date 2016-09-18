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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Инвернесс - Селтик
Инвернесс - Селтик: обзор матча 18 сентября 2016
Инвернесс
18.09.2016, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Селтик
89'
А. Фишер
17'
Т. Рогич
35'
С. Синклейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Инвернесс - Селтик
90'
Желтая карточка
Э. Святченко
ГОЛ! 1:2!
А. Фишер
89'
85'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Т. Рогич
75'
Замена
Д. Форрест
️️️️
П. Робертс
68'
Замена
Й. Шимунович
️️️️
К. Гамбоа
Желтая карточка
К. Тремарко
66'
Замена
А. Доран
️️️️
И. Вигурс
59'
Желтая карточка
И. Вигурс
41'
35'
ГОЛ! 0:2!
С. Синклейр
26'
Желтая карточка
С. Браун
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Рогич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Инвернесс
6
Джош Микингс
ЦЗ
27
Иайн Вигурс
ЛП
3
Карл Тремарко
ЛП
8
Росс Дрепер
АП
16
Грег Тэнси
ПП
Главный тренер
Джон Хьюз
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
ЛП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Том Рогич
АП
16
Патрик Робертс
ПП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Инвернесс
2
Дэвид Равен
ЦЗ
10
Аарон Доран
ЛП
18
Алекс Фишер
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
1-3-1
6
Микингс
3
Тремарко
27
Вигурс
16
Тэнси
8
Дрепер
4-4-1-1
24
Де Врис
2
Гамбоа
28
Святченко
23
Лустиг
6
Тирни
16
Робертс
7
Синклейр
8
Браун
42
МакГрегор
7
Рогич
9
Дембеле
27
Вигурс
10
Доран
10
Доран
27
Вигурс
16
Робертс
49
Форрест
49
Форрест
16
Робертс
2
Гамбоа
55
Шимунович
55
Шимунович
2
Гамбоа
7
Рогич
17
Армстронг
17
Армстронг
7
Рогич
Остались в запасе
Инвернесс
Селтик
2
Дэвид Равен
ЦЗ
18
Алекс Фишер
ЦФ
Главный тренер
Джон Хьюз
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
2
Дэвид Равен
ЦЗ
18
Алекс Фишер
ЦФ
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Джон Хьюз
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Инвернесс - Селтик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Инвернесс
- : -
20.11.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Данфермлайн
5 : 1
31.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Рэйт Роверс
0 : 2
24.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Инвернесс
2 : 0
17.10.2026
Арброт
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Туллоч Каледониан
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