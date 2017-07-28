Официальный аккаунт шотландского клуба лайкнул видео Pornhub

Вчера с официального твиттер-аккаунта «Инвернесса» был поставлен лайк записи пользователя @PornHubVids (на момент публикации действие профиля приостановлено).

Пост состоял из ссылки, ведущей на одноименный порносайт. Руководство шотландского клуба выступило с заявлением по поводу ситуации.

«Совет директоров «Инвернесса» осведомлен в том, что вечером 27 июля в рамках официального аккаунта клуба имело место неприемлемое поведение. В скором времени аккаунт, распространяющий запрещенные материалы, был заблокирован. Клуб поставил в известность соответствующие органы и начал внутреннее расследование по инциденту. Дальнейшая информация будет сообщаться по ходу процедуры.

Совет директоров хочет заверить, что примет все меры, чтобы выяснить обстоятельства ситуации и избежать ее повторения», – говорится в обращении.

В прошлом сезоне чемпионата Шотландии «Инвернесс» финишировал на последнем месте. Сезон-2017/18 команда Джона Робертсона проведет в Чемпионшипе.