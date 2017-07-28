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Официальный аккаунт шотландского клуба лайкнул видео Pornhub

28 июля 2017, 22:43
8

Вчера с официального твиттер-аккаунта «Инвернесса» был поставлен лайк записи пользователя @PornHubVids (на момент публикации действие профиля приостановлено).

Пост состоял из ссылки, ведущей на одноименный порносайт. Руководство шотландского клуба выступило с заявлением по поводу ситуации.

«Совет директоров «Инвернесса» осведомлен в том, что вечером 27 июля в рамках официального аккаунта клуба имело место неприемлемое поведение. В скором времени аккаунт, распространяющий запрещенные материалы, был заблокирован. Клуб поставил в известность соответствующие органы и начал внутреннее расследование по инциденту. Дальнейшая информация будет сообщаться по ходу процедуры.

Совет директоров хочет заверить, что примет все меры, чтобы выяснить обстоятельства ситуации и избежать ее повторения», – говорится в обращении.

В прошлом сезоне чемпионата Шотландии «Инвернесс» финишировал на последнем месте. Сезон-2017/18 команда Джона Робертсона проведет в Чемпионшипе.

Источник: Independent.co.uk
Шотландия. Премьер-Лига Инвернесс
Комментарии (8)
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Черкизовский Кот
1501271142
Хороший сайт. Что не безобразно - то естественно!
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veksus
1501271738
то неловкое чувство,когда спалился...
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ПаХан638
1501273327
видимо кто-то из клуба смотрел порнуху на компе клуба, хотел лайкнуть и забыл что не его акк=) паливо вышло)
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ufos73
1501274332
Да просто искали новые способы празднования гола ))))
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Fanfurik
1501275729
Шотландское руководство лысого гоняют
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ivanthebest
1501278774
ахаха) не выдержал перегрузки и залайкал топовое видео))
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BRO_football
1501280419
Порно-то хотя бы действительно хорошее было? Или там геи были, как и во всей Европе?
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