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    Джон Хьюз

    Тренер
    Имя Джон
    Фамилия Хьюз
    Команда Инвернесс
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 9 сентября 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Инвернесс 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2015 Инвернесс 0 : 1 Астра
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