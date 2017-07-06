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    Племянник Зеедорфа перешел клуб шотландского Чемпионшипа

    Защитник Коллин Зеедорф, который является племянником бывшего игрока «Милана» и сборной Голландии Кларенса Зеедорфа, пополнил состав шотландского клуба «Инвернесс». Контракт рассчитан на два года.

    22-летний футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента, а его последним местом выступления был «Валвейк», за который он выступал с 2014 года. «Инвернесс» по итогам прошедшего сезона покинул шотландскую Премьер-лигу и следующий сезон проведет в Чемпионшипе.

    Источник: Twitter

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    06.07.2017 07:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 6 июля 2017, 09:04

      Видимо паренёк звёзд с неба не хватает раз в 22 свободный агент и попадает в шотландский чемпионшип! Может хоть в среднего футболиста вырастет!)

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