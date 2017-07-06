Племянник Зеедорфа перешел клуб шотландского Чемпионшипа

Защитник Коллин Зеедорф, который является племянником бывшего игрока «Милана» и сборной Голландии Кларенса Зеедорфа, пополнил состав шотландского клуба «Инвернесс». Контракт рассчитан на два года.

22-летний футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента, а его последним местом выступления был «Валвейк», за который он выступал с 2014 года. «Инвернесс» по итогам прошедшего сезона покинул шотландскую Премьер-лигу и следующий сезон проведет в Чемпионшипе.