Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Бастия
Сент-Этьен - Бастия: обзор матча 18 сентября 2016
Сент-Этьен
18.09.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 0
Завершен
Бастия
90'
Р. Амума (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Бастия
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Ж. Верету
90'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Амума
90'
89'
Желтая карточка
Э. Кривелли
Желтая карточка
О. Селнаэс
83'
79'
Замена
А. Эль-Каутари
️️️️
Л. Нангис
76'
Желтая карточка
Л. Нангис
Замена
А. Содерлунд
️️️️
У. Таннан
69'
Желтая карточка
У. Таннан
65'
Замена
Р. Амума
️️️️
В. Пажо
58'
45'
Замена
С. Диалло
️️️️
М. Мостефа-Сбаа
29'
Желтая карточка
Ж. Сиони
6'
Желтая карточка
Ж. Лека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Венсан Пажо
ПП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
РФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
2
Лассана Кулибали
ЦП
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
7
Ленни Нангис
ЛФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
РФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Бастия
30
Поль Шарруо
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Руффье
4
Лакруа
24
Малку
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
10
Селнаэс
17
Верету
17
Пажо
6
Таннан
9
Берич
22
Монне-Паке
3-1-3-3
16
Лека
5
Скиллачи
14
Пейберне
19
Бенгтссон
18
Каюзак
29
Сиони
14
Мостефа-Сбаа
2
Кулибали
10
Сен-Максимен
27
Кривелли
7
Нангис
17
Пажо
17
Амума
17
Амума
17
Пажо
17
Верету
18
Лемуан
18
Лемуан
17
Верету
6
Таннан
16
Содерлунд
16
Содерлунд
6
Таннан
7
Нангис
4
Эль-Каутари
4
Эль-Каутари
7
Нангис
14
Мостефа-Сбаа
2
Диалло
2
Диалло
14
Мостефа-Сбаа
Остались в запасе
Сент-Этьен
Бастия
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
30
Поль Шарруо
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
26
Джерсон Кабрал
ЛВ
30
Поль Шарруо
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сент-Этьен - Бастия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Бастия
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
2017.05.21 00:06
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+