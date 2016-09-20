август 2016
сентябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 26 тур
20 сентября, вторник
02:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 11 тур
Дания. Суперлига (2016/2017), 10 тур
20 сентября, вторник
20:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2016/2017), 6 тур
Швейцария. Суперлига (2016/2017), 8 тур
20 сентября, вторник
20:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 6 тур
Испания. Примера (2016/2017), 5 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 4 тур
20 сентября, вторник
21:00
Матч завершен
20 сентября, вторник
21:00
Матч завершен
20 сентября, вторник
21:00
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2016/2017), 1/16 финала
20 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
20 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
20 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
20 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
Италия. Серия А (2016/2017), 5 тур