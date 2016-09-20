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    Расписание матчей 20-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 26 тур
    20 сентября, вторник
    02:00
    Америка Минейро
    1:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 11 тур
    20 сентября, вторник
    15:00
    Динамо
    2:3
    Носта
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    16:00
    Зенит-Ижевск
    0:0
    Пари НН
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 10 тур
    20 сентября, вторник
    20:00
    Эсбьерг
    0:0
    Силькеборг
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 6 тур
    20 сентября, вторник
    20:00
    Лилль
    1:2
    Тулуза
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    22:00
    ПСЖ
    3:0
    Дижон
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 8 тур
    20 сентября, вторник
    20:45
    Тун
    1:2
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 6 тур
    20 сентября, вторник
    21:00
    Алькоркон
    0:1
    Кордоба
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    21:00
    Луго
    1:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    23:00
    Кадис
    1:0
    Нумансия
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    23:00
    Химнастик
    0:0
    Сарагоса
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 5 тур
    20 сентября, вторник
    21:00
    Малага
    2:1
    Эйбар
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    23:00
    Севилья
    1:0
    Бетис
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 4 тур
    20 сентября, вторник
    21:00
    Вольфсбург
    1:5
    Боруссия
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    21:00
    Дармштадт
    1:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    21:00
    Ингольштадт
    0:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    21:00
    Фрайбург
    1:0
    Гамбург
    Матч завершен
    Англия. Кубок Лиги (2016/2017), 1/16 финала
    20 сентября, вторник
    21:45
    Борнмут
    2:3
    Престон
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    21:45
    Брайтон
    1:2
    Рединг
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    21:45
    Дерби Каунти
    0:3
    Ливерпуль
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    21:45
    Лестер
    2:4
    Челси
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    21:45
    Лидс
    1:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    21:45
    Ноттингем Форест
    0:4
    Арсенал
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    21:45
    Ньюкасл
    2:0
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    20 сентября, вторник
    21:45
    Эвертон
    0:2
    Норвич Сити
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 5 тур
    20 сентября, вторник
    21:45
    Милан
    2:0
    Лацио
    Матч завершен
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