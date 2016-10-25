сентябрь 2016
октябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 32 тур
25 октября, вторник
01:00
Матч завершен
Германия. Кубок (2016/2017), 1/16 финала
25 октября, вторник
19:30
Матч завершен
25 октября, вторник
19:30
Матч завершен
25 октября, вторник
19:30
Матч завершен
25 октября, вторник
21:45
Матч завершен
25 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Франция. Кубок лиги (2016/2017), 1/16 финала
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 12 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 11 тур
25 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Англия. Кубок Лиги (2016/2017), 1/8 финала
25 октября, вторник
21:45
Матч завершен
25 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Италия. Серия А (2016/2017), 10 тур