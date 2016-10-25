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    Расписание матчей 25-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 32 тур
    25 октября, вторник
    01:00
    Америка Минейро
    1:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2016/2017), 1/16 финала
    25 октября, вторник
    19:30
    Вюрцбургер Кикерс
    0:0
    (3:4)п
    Мюнхен 1860
    Матч завершен
    25 октября, вторник
    19:30
    Динамо
    0:1
    Арминия
    Матч завершен
    25 октября, вторник
    19:30
    Шпортфройнде
    2:2
    (4:3)п
    Байер
    Матч завершен
    25 октября, вторник
    19:30
    Фрайбург
    3:3
    (3:4)п
    Зандхаузен
    Матч завершен
    25 октября, вторник
    21:45
    Айнтрахт
    0:0
    (4:1)п
    Ингольштадт
    Матч завершен
    25 октября, вторник
    21:45
    Боруссия
    2:0
    Штутгарт
    Матч завершен
    25 октября, вторник
    21:45
    Санкт-Паули
    0:2
    Герта
    Матч завершен
    25 октября, вторник
    21:45
    Галлешер
    0:4
    Гамбург
    Матч завершен
    Франция. Кубок лиги (2016/2017), 1/16 финала
    25 октября, вторник
    19:45
    Лаваль
    0:2
    Монпелье
    Матч завершен
    25 октября, вторник
    22:00
    Нант
    2:1
    Анжер
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 12 тур
    25 октября, вторник
    21:30
    Локерен
    1:2
    Остенде
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 11 тур
    25 октября, вторник
    21:45
    Гамильтон Академикал
    1:0
    Абердин
    Матч завершен
    Англия. Кубок Лиги (2016/2017), 1/8 финала
    25 октября, вторник
    21:45
    Арсенал
    2:0
    Рединг
    Матч завершен
    25 октября, вторник
    21:45
    Бристоль Сити
    1:2
    Халл Сити
    Матч завершен
    25 октября, вторник
    21:45
    Ливерпуль
    2:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    25 октября, вторник
    21:45
    Лидс
    2:2
    (3:2)п
    Норвич Сити
    Матч завершен
    25 октября, вторник
    21:45
    Ньюкасл
    6:0
    Престон
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 10 тур
    25 октября, вторник
    21:45
    Дженоа
    3:0
    Милан
    Матч завершен
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