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Расписание матчей
Германия. Кубок
Фрайбург - Зандхаузен
Фрайбург - Зандхаузен: обзор матча 25 октября 2016
Фрайбург
25.10.2016, вторник, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Зандхаузен
21'
М. Меллер Дели
76'
В. Грифо
82'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фрайбург - Зандхаузен
Желтая карточка
М. Гульде
90'
ГОЛ! 3:0!
Н. Петерсен
82'
Желтая карточка
Я. Хаберер
78'
ГОЛ! 2:0!
В. Грифо
76'
Замена
М. Торрехон
️️️️
Й. Мефферт
61'
Замена
В. Грифо
️️️️
М. Меллер Дели
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Меллер Дели
21'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Фрайбург - Зандхаузен
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
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Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
26.04.2025
Зандхаузен
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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