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    Расписание матчей 18-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 31 тур
    18 октября, вторник
    01:00
    Флуминенсе
    1:2
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 13 тур
    18 октября, вторник
    21:45
    Барнсли
    0:2
    Ньюкасл
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Бирмингем Сити
    4:2
    Ротерхэм
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Блэкберн
    2:1
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Брайтон
    1:0
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Дерби Каунти
    0:0
    Брентфорд
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Фулхэм
    2:2
    Норвич Сити
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Ипсвич Таун
    2:0
    Бертон Альбион
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Лидс
    1:1
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    1:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:00
    Рединг
    1:2
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 3 тур, группа E
    18 октября, вторник
    21:45
    ЦСКА
    1:1
    Монако
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Байер
    0:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 3 тур, группа F
    18 октября, вторник
    21:45
    Спортинг
    1:2
    Боруссия
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Реал
    5:1
    Легия
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 3 тур, группа G
    18 октября, вторник
    21:45
    Лестер
    1:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Брюгге
    1:2
    Порту
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 3 тур, группа H
    18 октября, вторник
    21:45
    Динамо
    0:1
    Севилья
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Лион
    0:1
    Ювентус
    Матч завершен
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