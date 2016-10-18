сентябрь 2016
октябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 31 тур
18 октября, вторник
01:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 13 тур
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
18 октября, вторник
22:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2016/2017), 3 тур, группа E
Лига чемпионов (2016/2017), 3 тур, группа F
Лига чемпионов (2016/2017), 3 тур, группа G