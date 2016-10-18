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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Боруссия Д
Спортинг - Боруссия Д: обзор матча 18 октября 2016
Спортинг
18.10.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
67'
Б. Сезар
9'
П. Обамеянг
43'
Ю. Вайгль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Боруссия Д
90'
+2
Замена
Д. Бурнич
️️️️
Ф. Пасслак
88'
Желтая карточка
Р. Бюрки
Желтая карточка
Б. Сезар
86'
Замена
Андре
️️️️
Б. Руис
79'
76'
Желтая карточка
С. Роде
Желтая карточка
Х. Кэмпбелл
76'
71'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Гинтер
Желтая карточка
Э. Скелотто
68'
68'
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Бартра
ГОЛ! 1:2!
Б. Сезар
Пас отдал
В. Карвалью
67'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Л. Маркович
65'
Замена
Б. Сезар
️️️️
Элиас
61'
Желтая карточка
Элиас
54'
48'
Желтая карточка
Ф. Пасслак
43'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Вайгль
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Гетце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
7
Элиас
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Лазар Маркович
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
22
Брайан Руис
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Спортинг
34
Бету
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
21
Андре
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
3-1-2-2-2
1
Патрисиу
4
Зеегелар
4
Коатес
35
Семеду
10
Карвалью
7
Элиас
18
Скелотто
8
Маркович
10
Мартинш
12
Дост
22
Руис
4-1-3-2
1
Бюрки
25
Пасслак
19
Папастатопулос
5
Бартра
28
Гинтер
5
Вайгль
10
Дембеле
27
Гетце
10
Кагава
7
Обамеянг
11
Пулишич
7
Элиас
11
Сезар
11
Сезар
7
Элиас
22
Руис
21
Андре
21
Андре
22
Руис
8
Маркович
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
8
Маркович
5
Бартра
26
Пищек
26
Пищек
5
Бартра
28
Гинтер
17
Роде
17
Роде
28
Гинтер
25
Пасслак
27
Бурнич
27
Бурнич
25
Пасслак
Остались в запасе
Спортинг
Боруссия Д
10
Матеус Перейра
АП
34
Бету
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
7
Эмре Мор
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
10
Матеус Перейра
АП
34
Бету
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
39
Хендрик Бонманн
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Спортинг - Боруссия Д
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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