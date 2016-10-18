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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Ювентус
Лион - Ювентус: обзор матча 18 октября 2016
Лион
18.10.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
76'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ювентус
84'
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Д. Алвес
Желтая карточка
Д. Ферри
83'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Янга-Мбива
82'
76'
ГОЛ! 0:1!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Д. Алвес
75'
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Хедира
Желтая карточка
М. Дьякаби
73'
Замена
М. Корне
️️️️
А. Ляказетт
72'
69'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
П. Дибала
Замена
Д. Ферри
️️️️
С. Дардер
64'
Желтая карточка
А. Ляказетт
60'
54'
Вторая желтая
М. Лемина
Желтая карточка
С. Дардер
52'
41'
Желтая карточка
М. Лемина
Пенальти не реализован!
А. Ляказетт
35'
34'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Желтая карточка
Рафаэл
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
2
Рафаэл
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
27
Патрис Эвра
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
25
Жорди Гаспар
ПП
Ювентус
33
Нето
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Лопеш
63
Н'Кулу
4
Дьякаби
2
Янга-Мбива
25
Гоналон
21
Морель
8
Толиссо
10
Дардер
2
Рафаэл
10
Фекир
91
Ляказетт
3-3-2-2
1
Буффон
26
Сандро
19
Бонуччи
15
Барцальи
10
Алвес
99
Лемина
27
Эвра
15
Пьянич
28
Хедира
9
Игуаин
21
Дибала
91
Ляказетт
70
Корне
70
Корне
91
Ляказетт
10
Дардер
4
Ферри
4
Ферри
10
Дардер
2
Янга-Мбива
18
Геззаль
18
Геззаль
2
Янга-Мбива
21
Дибала
7
Куадрадо
7
Куадрадо
21
Дибала
10
Алвес
4
Бенатиа
4
Бенатиа
10
Алвес
28
Хедира
27
Стураро
27
Стураро
28
Хедира
Остались в запасе
Лион
Ювентус
16
Матье Горжелен
ВР
29
Люка Тусар
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
25
Жорди Гаспар
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
33
Нето
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
29
Люка Тусар
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
25
Жорди Гаспар
ПП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лион - Ювентус
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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