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    Расписание матчей 03-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2016
    3 октября, понедельник
    03:00
    Ванкувер Уайткепс
    1:2
    Сиэтл
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 11 тур
    3 октября, понедельник
    14:00
    Динамо-2
    2:1
    Строгино
    Матч завершен
    3 октября, понедельник
    18:30
    Текстильщик
    1:1
    Псков-747
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 10 тур
    3 октября, понедельник
    15:30
    Кубань-2
    2:0
    Легион
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 6 тур
    3 октября, понедельник
    19:30
    Ксанти
    0:0
    Атромитос
    Матч завершен
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