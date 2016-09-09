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    Расписание матчей 09-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 23 тур
    9 сентября, пятница
    01:30
    Коринтианс
    3:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    03:00
    Америка Минейро
    0:2
    Крузейро
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    03:00
    Интернасьонал
    2:1
    Сантос
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 6 тур
    9 сентября, пятница
    12:00
    Ростов (мол)
    2:0
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    12:00
    ЦСКА (мол)
    3:0
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    12:30
    Амкар (мол)
    3:2
    Томь (мол)
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    17:00
    Оренбург (мол)
    4:2
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017), 9 тур
    9 сентября, пятница
    15:30
    Челябинск
    6:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    17:00
    Волга
    1:1
    Пари НН
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    18:00
    Сызрань-2003
    0:2
    Носта
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 7 тур
    9 сентября, пятница
    16:00
    СКА
    2:0
    Кубань-2
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    16:30
    Биолог-Новокубанск
    1:5
    Ротор
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    16:30
    Чайка
    1:1
    Ангушт
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    17:00
    Краснодар-2
    4:1
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    17:30
    Афипс
    2:0
    Черноморец
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    17:30
    Дружба
    2:2
    Алания
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    19:00
    Армавир
    5:0
    Легион
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    19:00
    ФК Сочи-2013
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 8 тур
    9 сентября, пятница
    16:00
    Псков-747
    1:1
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    17:00
    Москва
    1:0
    Знамя Труда
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 8 тур
    9 сентября, пятница
    18:00
    Арсенал-2
    2:2
    Орел
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 21 тур
    9 сентября, пятница
    18:00
    Торпедо-БелАЗ
    1:2
    Витебск
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 6 тур
    9 сентября, пятница
    19:00
    Словацко
    1:3
    Фастав
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 8 тур
    9 сентября, пятница
    19:00
    Рандерс
    2:0
    Люнгбю
    Матч завершен
    9 сентября, пятница
    21:15
    Мидтьюлланд
    3:0
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 6 тур
    9 сентября, пятница
    20:00
    Ростов
    2:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 23 тур
    9 сентября, пятница
    20:00
    Старт
    1:4
    Олесунн
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 7 тур
    9 сентября, пятница
    21:00
    Шахтер
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 6 тур
    9 сентября, пятница
    21:30
    Ваасланд-Беверен
    1:0
    Брюгге
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 2 тур
    9 сентября, пятница
    21:30
    Шальке-04
    0:2
    Бавария
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 3 тур
    9 сентября, пятница
    21:45
    Реал Сосьедад
    1:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 4 тур
    9 сентября, пятница
    21:45
    ПСЖ
    1:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 6 тур
    9 сентября, пятница
    22:00
    Рединг
    2:1
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 4 тур
    9 сентября, пятница
    22:30
    Арука
    1:2
    Бенфика
    Матч завершен
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