Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Крылья Советов
Ростов - Крылья Советов: обзор матча 09 сентября 2016
Ростов
09.09.2016, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
33'
А. Бухаров
59'
А. Препелицэ
54'
А. Ерохин (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Крылья Советов
90'
+4
Желтая карточка
Д. Ятченко
90'
+2
Желтая карточка
И. Таранов
86'
Желтая карточка
С. Корниленко
Желтая карточка
А. Бухаров
86'
85'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Надсон
84'
Замена
К. Паскуато
️️️️
Д. Бруно
Замена
Д. Вебер
️️️️
А. Препелицэ
81'
75'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Е. Башкиров
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
Т. Калачев
74'
Замена
С. Азмун
️️️️
Д. Полоз
64'
Желтая карточка
П. Гуйе
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Препелицэ
Пас отдал
Т. Калачев
59'
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Ерохин
ГОЛ! 1:0!
А. Бухаров
Пас отдал
Д. Полоз
33'
Желтая карточка
Д. Терентьев
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
18
Папа Гуйе
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
28
Андрей Препелицэ
ОП
2
Тимофей Калачев
(К)
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Александр Ерохин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛАЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Джанни Бруно
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
11
Дмитрий Вебер
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Медведев
18
Гуйе
32
Мевля
30
Кудряшов
28
Препелицэ
43
Терентьев
2
Калачев
7
Полоз
21
Ерохин
19
Байрамян
11
Бухаров
3-3-1-1-2
1
Лория
4
Бато
30
Надсон
0
Таранов
44
Башкиров
15
Цаллагов
33
Ятченко
89
Молло
11
Чочиев
10
Мбакогу
9
Бруно
2
Калачев
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
2
Калачев
28
Препелицэ
11
Вебер
11
Вебер
28
Препелицэ
7
Полоз
20
Азмун
20
Азмун
7
Полоз
44
Башкиров
11
Ткачев
11
Ткачев
44
Башкиров
30
Надсон
12
Корниленко
12
Корниленко
30
Надсон
9
Бруно
8
Паскуато
8
Паскуато
9
Бруно
Остались в запасе
Ростов
Крылья Советов
33
Валерий Ярошенко
ЦП
69
Никита Ковалев
ЦЗ
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
Главный тренер
Иван Данильянц
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
33
Валерий Ярошенко
ЦП
69
Никита Ковалев
ЦЗ
1
Иван Комиссаров
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Иван Данильянц
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Ростов - Крылья Советов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Ростов
Крылья Советов
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Вратарь «Ростова» – о Второй лиге: «Приехал на тренировку перед игрой, а во вратарской – какашки»
17:34
3
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
15:15
2
«Спартак» заинтересовался 18-летним вратарем
14:30
14
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
13:45
43
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Вратарь «Ростова» – о Второй лиге: «Приехал на тренировку перед игрой, а во вратарской – какашки»
17:34
3
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
15:15
2
«Спартак» заинтересовался 18-летним вратарем
14:30
14
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
13:45
43
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
«Спартак» опережает «Зенит» по ожидаемым голам в сезоне РПЛ без учета пенальти
11:10
30
«Ростов» – «Крылья Советов» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 20 ноября 2026
10:05
1
РПЛ: шансы «Ростова» и «Крыльев Советов» на победу в матче 15 тура
09:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+