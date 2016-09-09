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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ипсвич Таун
Рединг - Ипсвич Таун: обзор матча 09 сентября 2016
Рединг
09.09.2016, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
45+3'
Г. МакКлири (П)
90+5'
Д. Уильямс (П)
50'
Б. Питман (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ипсвич Таун
90'
+5
Желтая карточка
К. Скьюз
90'
+5
Желтая карточка
Й. Кнудсен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Уильямс
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
К. Берра
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
90'
+4
86'
Замена
Л. Варни
️️️️
Г. Уорд
Замена
Д. Обита
️️️️
Т. Блэкетт
82'
68'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
К. Брю
Замена
Д. Свифт
️️️️
Г. МакКлири
66'
Замена
С. Куинн
️️️️
Д. Эванс
59'
52'
Желтая карточка
Л. Чамберс
50'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Питман
Желтая карточка
Т. Блэкетт
49'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. МакКлири
45'
+3
Желтая карточка
Д. Эванс
41'
Желтая карточка
К. Гантер
38'
Желтая карточка
Л. Мур
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ПП
7
Рой Беренс
ЛФ
29
Янн Керморган
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
РФ
Главный тренер
Яп Стам
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Люк Чамберс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
17
Кевин Брю
АП
22
Джонатан Дуглас
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
27
Теннай Уотсон
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Каллум Хэрриот
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Тедди Бишоп
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
42
Люк Варни
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
4-3-3
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
МакШейн
26
Мур
6
Блэкетт
4
Эванс
8
ван ден Берг
19
Уильямс
7
Беренс
29
Керморган
12
МакКлири
4-3-1-2
33
Биалковски
3
Кнудсен
15
Смит
6
Берра
4
Чамберс
22
Дуглас
18
Уорд
8
Скьюз
17
Брю
11
Питман
20
Сирс
12
МакКлири
8
Свифт
8
Свифт
12
МакКлири
4
Эванс
23
Куинн
23
Куинн
4
Эванс
6
Блэкетт
21
Обита
21
Обита
6
Блэкетт
17
Брю
8
Бишоп
8
Бишоп
17
Брю
18
Уорд
42
Варни
42
Варни
18
Уорд
Остались в запасе
Рединг
Ипсвич Таун
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
10
Том Лоуренс
ЛВ
1
Дин Геркен
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
31
Ансси Яаккола
ВР
11
Каллум Хэрриот
ЦП
12
Жозеф Мендес
ЦФ
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
1
Дин Геркен
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Рединг - Ипсвич Таун
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Мадейски
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