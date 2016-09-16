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    Расписание матчей 16-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 25 тур
    16 сентября, пятница
    01:30
    Флуминенсе
    1:2
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    16 сентября, пятница
    01:30
    Атлетико Минейро
    1:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    16 сентября, пятница
    03:00
    Сан-Паулу
    1:0
    Крузейро
    Матч завершен
    16 сентября, пятница
    03:00
    Интернасьонал
    0:1
    Витория
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 7 тур
    16 сентября, пятница
    12:00
    Томь (мол)
    2:0
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    16 сентября, пятница
    13:00
    Локомотив (мол)
    3:1
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    16 сентября, пятница
    13:00
    Урал (мол)
    1:0
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 9 тур
    16 сентября, пятница
    15:00
    Чертаново
    0:1
    Арсенал-2
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 7 тур
    16 сентября, пятница
    17:00
    Оренбург
    1:3
    Спартак
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 22 тур
    16 сентября, пятница
    17:30
    Слуцк
    1:1
    Нафтан
    Матч завершен
    16 сентября, пятница
    18:30
    Минск
    6:2
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 8 тур
    16 сентября, пятница
    18:00
    Черноморец
    2:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 9 тур
    16 сентября, пятница
    18:30
    Текстильщик
    0:0
    Москва
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 4 тур
    16 сентября, пятница
    19:00
    Карабюкспор
    3:2
    Антальяспор
    Матч завершен
    16 сентября, пятница
    20:00
    Бурсаспор
    3:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 9 тур
    16 сентября, пятница
    19:00
    Эсбьерг
    1:1
    Рандерс
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 24 тур
    16 сентября, пятница
    20:00
    Хаугесунд
    1:1
    Волеренга
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 6 тур
    16 сентября, пятница
    21:00
    Утрехт
    1:5
    Гронинген
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 7 тур
    16 сентября, пятница
    21:30
    Шарлеруа
    0:0
    Мехелен
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 3 тур
    16 сентября, пятница
    21:30
    Кельн
    3:0
    Фрайбург
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 4 тур
    16 сентября, пятница
    21:45
    Сампдория
    0:1
    Милан
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 4 тур
    16 сентября, пятница
    21:45
    Бетис
    2:2
    Гранада
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 5 тур
    16 сентября, пятница
    21:45
    Кан
    0:6
    ПСЖ
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 5 тур
    16 сентября, пятница
    22:00
    Челси
    1:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 5 тур
    16 сентября, пятница
    22:30
    Насьональ
    2:0
    Маритиму
    Матч завершен
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