август 2016
сентябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 25 тур
16 сентября, пятница
01:30
Матч завершен
16 сентября, пятница
01:30
Матч завершен
16 сентября, пятница
03:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 7 тур
16 сентября, пятница
12:00
Матч завершен
16 сентября, пятница
13:00
Матч завершен
16 сентября, пятница
13:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 9 тур
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 7 тур
Беларусь. Высшая лига 2016, 22 тур
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 8 тур
16 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 9 тур
16 сентября, пятница
18:30
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 4 тур
16 сентября, пятница
19:00
Матч завершен
16 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 9 тур
Норвегия. Элитсериен 2016, 24 тур
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 6 тур
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 7 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 3 тур
Италия. Серия А (2016/2017), 4 тур
Испания. Примера (2016/2017), 4 тур
Франция. Лига 1 (2016/2017), 5 тур
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 5 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 5 тур