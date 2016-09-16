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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - ПСЖ
Кан - ПСЖ: обзор матча 16 сентября 2016
Кан
16.09.2016, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 6
Завершен
ПСЖ
12'
Э. Кавани
23'
Э. Кавани (П)
38'
Э. Кавани
45+1'
Э. Кавани
67'
Л. Моура
78'
Ж. Огустен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - ПСЖ
78'
ГОЛ! 0:6!
Ж. Огустен
Пас отдал
А. Рабьо
68'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Э. Имороу
️️️️
Я. Карамо
68'
67'
ГОЛ! 0:5!
Л. Моура
Пас отдал
Ж. Огустен
61'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
А. Ди Мария
60'
Желтая карточка
П. Кимпембе
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
Э. Кавани
Пас отдал
Т. Менье
45'
Замена
Хесе
️️️️
Э. Кавани
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Э. Базиль
45'
Замена
И. Диоманд
️️️️
Н. Соб
45'
38'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кавани
Пас отдал
Максвелл
23'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Кавани
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
22'
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Максвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
2
Николя Соб
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кан
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Папе Сане
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-3-1-3
1
Веркутр
13
Бен Юссеф
3
Да Силва
25
Женевуа
2
Соб
25
Фере
11
Бесса
14
Карамо
18
Сантини
23
Роделен
20
Базиль
4-1-2-2-1
23
Ареоля
12
Менье
3
Кимпембе
5
Маркиньос
17
Максвелл
20
Крыховяк
8
Матюиди
12
Рабьо
11
Ди Мария
7
Моура
10
Кавани
14
Карамо
15
Имороу
15
Имороу
14
Карамо
2
Соб
4
Диоманд
4
Диоманд
2
Соб
20
Базиль
18
Адеоти
18
Адеоти
20
Базиль
8
Матюиди
8
Мотта
8
Мотта
8
Матюиди
10
Кавани
10
Хесе
10
Хесе
10
Кавани
11
Ди Мария
97
Огустен
97
Огустен
11
Ди Мария
Остались в запасе
Кан
ПСЖ
22
Папе Сане
ЦФ
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Маттью Дрейер
ВР
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Папе Сане
ЦФ
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Маттью Дрейер
ВР
10
Стид Мальбранк
ПП
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Кан - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Мишель д'Орнано
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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