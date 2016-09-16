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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Фрайбург
Кельн - Фрайбург: обзор матча 16 сентября 2016
Кельн
16.09.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
29'
А. Модест
31'
Л. Биттенкурт
43'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Фрайбург
Желтая карточка
М. Риссе
83'
Замена
М. Йойич
️️️️
А. Модест
80'
77'
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
М. Гульде
65'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
О. Булут
Замена
П. Ольковски
️️️️
Ю. Осако
65'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Л. Биттенкурт
50'
45'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Д. Сеюнджу
ГОЛ! 3:0!
А. Модест
Пас отдал
Ф. Соренсен
43'
39'
Желтая карточка
Н. Хефлер
ГОЛ! 2:0!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Ю. Осако
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
М. Риссе
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
31
Марсель Риссе
ПП
10
Юя Осако
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Онур Булут
ПП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хорн
14
Хектор
3
Маврай
4
Соренсен
3
Хайнц
6
Хегер
33
Леманн
31
Риссе
32
Биттенкурт
27
Модест
10
Осако
4-1-2-1-2
1
Шволов
15
Штенцель
5
Гульде
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
27
Хефлер
6
Булут
8
Франтц
32
Грифо
7
Нидерлехнер
26
Филипп
10
Осако
16
Ольковски
16
Ольковски
10
Осако
27
Модест
18
Йойич
18
Йойич
27
Модест
32
Биттенкурт
6
Цоллер
6
Цоллер
32
Биттенкурт
5
Гульде
5
Нидермайер
5
Нидермайер
5
Гульде
6
Булут
19
Хаберер
19
Хаберер
6
Булут
2
Сеюнджу
18
Петерсен
18
Петерсен
2
Сеюнджу
Остались в запасе
Кельн
Фрайбург
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
5
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
5
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
28
Йонас Мефферт
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Кельн - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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