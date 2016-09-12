август 2016
сентябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 24 тур
12 сентября, понедельник
00:30
Матч завершен
США. МЛС 2016
12 сентября, понедельник
02:00
Матч завершен
Казахстан. Финальный раунд 2016, 26 тур, группа A
Греция. Суперлига (2016/2017), 3 тур
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 6 тур
Дания. Суперлига (2016/2017), 8 тур
12 сентября, понедельник
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2016/2017), 3 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 4 тур
12 сентября, понедельник
22:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 4 тур
12 сентября, понедельник
22:00
Матч завершен