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    Расписание матчей 12-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 24 тур
    12 сентября, понедельник
    00:30
    Гремио
    0:0
    Палмейрас
    Матч завершен
    12 сентября, понедельник
    00:30
    Понте-Прета
    1:1
    Америка Минейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    12 сентября, понедельник
    02:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    4:2
    Орландо Сити
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2016, 26 тур, группа A
    12 сентября, понедельник
    16:00
    Окжетпес
    0:3
    Актобе
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 3 тур
    12 сентября, понедельник
    16:30
    Ларисса
    2:2
    Ираклис
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 6 тур
    12 сентября, понедельник
    19:30
    Рубин
    3:1
    Урал
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 8 тур
    12 сентября, понедельник
    20:00
    Орхус
    3:1
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 3 тур
    12 сентября, понедельник
    21:45
    Эмполи
    2:1
    Кротоне
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 4 тур
    12 сентября, понедельник
    22:00
    Фигейренсе
    2:1
    Тондела
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 4 тур
    12 сентября, понедельник
    22:00
    Сандерленд
    0:3
    Эвертон
    Матч завершен
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