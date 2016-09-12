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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Кротоне
Эмполи - Кротоне: обзор матча 12 сентября 2016
Эмполи
12.09.2016, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кротоне
31'
Д. Беллуски
56'
А. Коста
45'
М. Сампиризи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Кротоне
Желтая карточка
Д. Кроче
90'
+4
Замена
А. Джилардино
️️️️
Р. Сапонара
85'
80'
Вторая желтая
Н. Дюсенн
76'
Замена
М. Тротта
️️️️
Б. Мартелла
Замена
А. Диуссе
️️️️
Х. Маури
75'
62'
Замена
А. Налини
️️️️
Л. Крисетиг
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Маккароне
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Коста
Пас отдал
М. Паскуаль
56'
52'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Сампиризи
Пас отдал
М. Роден
ГОЛ! 1:0!
Д. Беллуски
Пас отдал
М. Паскуаль
31'
30'
Замена
М. Сампиризи
️️️️
А. Рози
23'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
4
Хосе Маури
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Кротоне
28
Аньелло Сальцано
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
7
Маркус Роден
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
АП
20
Алеандро Рози
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
23
Матеус Перейра
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Кротоне
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-2-1-2
1
Скорупски
21
Паскуаль
55
Беллуски
21
Коста
13
Дзамбелли
4
Маури
70
Тельо
17
Сапонара
20
Пуччарелли
7
Маккароне
3-3-1-2
28
Сальцано
11
Чеккерини
3
Дюсенн
67
Феррари
20
Рози
87
Мартелла
7
Роден
12
Крисетиг
11
Фальчинелли
17
Палладино
4
Маури
10
Диуссе
10
Диуссе
4
Маури
7
Маккароне
19
Марилунго
19
Марилунго
7
Маккароне
17
Сапонара
19
Джилардино
19
Джилардино
17
Сапонара
20
Рози
31
Сампиризи
31
Сампиризи
20
Рози
12
Крисетиг
7
Налини
7
Налини
12
Крисетиг
87
Мартелла
29
Тротта
29
Тротта
87
Мартелла
Остались в запасе
Эмполи
Кротоне
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
23
Матеус Перейра
ЦП
22
Альберто Пелаготти
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Остались в запасе
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Клейтон
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Джованни Мартускьелло
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Эмполи - Кротоне
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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