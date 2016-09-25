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    Расписание матчей 25-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2016
    25 сентября, воскресенье
    00:00
    Торонто
    1:1
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    02:00
    Ванкувер Уайткепс
    3:3
    Колорадо
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    02:00
    Ди Си Юнайтед
    4:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    1:0
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    04:00
    Хьюстон
    3:1
    Портленд
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    0:0
    Даллас
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    1:2
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    23:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:4
    Сиэтл
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 27 тур
    25 сентября, воскресенье
    00:30
    Спорт Ресифи
    1:0
    Сантос
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    03:00
    Америка Минейро
    1:0
    Ботафого
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Атлетико Паранаэнсе
    3:0
    Понте-Прета
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Фигейренсе
    3:1
    Санта-Круз
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    22:00
    Витория
    2:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    22:00
    Гремио
    1:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    0:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    2:1
    Крузейро
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 8 тур
    25 сентября, воскресенье
    12:00
    Оренбург
    0:1
    Урал
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    14:30
    Арсенал
    0:0
    Ахмат
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Спартак
    0:1
    Уфа
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:30
    Анжи
    2:2
    Зенит
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2016, 28 тур, группа A
    25 сентября, воскресенье
    13:00
    Ордабасы
    0:1
    Астана
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    14:00
    Окжетпес
    1:4
    Иртыш
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Актобе
    0:1
    Кайрат
    Матч завершен
    Казахстан. Финальный раунд 2016, 28 тур, группа B
    25 сентября, воскресенье
    13:00
    Атырау
    1:0
    Тараз
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 7 тур
    25 сентября, воскресенье
    13:00
    Кадис
    0:2
    Реал Ов
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Мирандес
    3:2
    Тенерифе
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    Мальорка
    0:0
    УКАМ Мурсия
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    Нумансия
    2:1
    Сарагоса
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    Хетафе
    0:2
    Жирона
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    21:00
    Реус Депортиу
    1:1
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 6 тур
    25 сентября, воскресенье
    13:00
    Леганес
    1:2
    Валенсия
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:15
    Атлетико
    1:0
    Депортиво
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    3:1
    Осасуна
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    21:45
    Эспаньол
    0:2
    Сельта
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 11 тур
    25 сентября, воскресенье
    13:00
    Виборг
    0:1
    Люнгбю
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    15:00
    Рандерс
    0:4
    Сендерийск
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Брондбю
    3:0
    Оденсе
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    Мидтьюлланд
    5:2
    Хорсенс
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    21:00
    Нордшелланд
    3:0
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 5 тур
    25 сентября, воскресенье
    13:30
    Кайсериспор
    2:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Бурсаспор
    1:0
    Касымпаша
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    Генчлербирлиги
    2:0
    Карабюкспор
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    Фенербахче
    2:1
    Газиантепспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2016/2017), 6 тур
    25 сентября, воскресенье
    13:30
    Торино
    3:1
    Рома
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Дженоа
    1:1
    Пескара
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Интер
    1:1
    Болонья
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Лацио
    2:0
    Эмполи
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Сассуоло
    1:0
    Удинезе
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    21:45
    Фиорентина
    0:0
    Милан
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 7 тур
    25 сентября, воскресенье
    13:30
    НЕК
    0:0
    Виллем II
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    15:30
    Твенте
    2:1
    Витесс
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    15:30
    Утрехт
    2:0
    Спарта
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:45
    Фейеноорд
    5:0
    Рода
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017), 10 тур
    25 сентября, воскресенье
    14:00
    Сатурн
    1:1
    Калуга
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    15:00
    Динамо Бр
    0:0
    Рязань
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    15:00
    Арсенал-2
    1:2
    Витязь
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Орел
    1:3
    Чертаново
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Авангард
    0:1
    Торпедо
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017), 10 тур
    25 сентября, воскресенье
    14:00
    Коломна
    0:4
    Сочи
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    15:00
    Знамя Труда
    0:2
    Текстильщик
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Строгино
    0:3
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    ЦРФСО
    1:1
    Динамо-2
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Спартак К
    1:1
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 23 тур
    25 сентября, воскресенье
    14:00
    Слуцк
    0:1
    Гранит
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    15:00
    Ислочь
    0:0
    Неман
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Динамо
    2:0
    Крумкачи
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Торпедо-БелАЗ
    0:0
    Минск
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:30
    БАТЭ
    4:1
    Нафтан
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    18:00
    Шахтер
    1:0
    Витебск
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2016/2017), 9 тур
    25 сентября, воскресенье
    14:45
    Грассхоппер
    2:1
    Вадуц
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    14:45
    Тун
    2:2
    Лугано
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Сьон
    0:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 8 тур
    25 сентября, воскресенье
    15:00
    Амкар (мол)
    1:1
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    18:00
    Рубин (мол)
    0:3
    Томь (мол)
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 7 тур
    25 сентября, воскресенье
    15:00
    Абердин
    2:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Гамильтон Академикал
    1:1
    Сент-Джонстон
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 9 тур
    25 сентября, воскресенье
    15:00
    Краснодар-2
    1:2
    Ротор
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Биолог-Новокубанск
    0:2
    СКА
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Чайка
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Дружба
    1:5
    Черноморец
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    18:00
    Армавир
    3:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    ФК Сочи-2013
    3:0
    Алания
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 8 тур
    25 сентября, воскресенье
    15:30
    Стандард
    3:0
    Эйпен
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    Кортрейк
    4:1
    Генк
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    21:00
    Андерлехт
    1:2
    Вестерло
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2016/2017), 5 тур
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    ПАОК
    0:0
    Ксанти
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    18:15
    Атромитос
    1:0
    Астерас
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    2:1
    Керкира
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    20:30
    Ларисса
    1:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 7 тур
    25 сентября, воскресенье
    16:00
    Сент-Этьен
    3:1
    Лилль
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    18:00
    Нанси
    0:1
    Ницца
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    21:45
    Марсель
    2:1
    Нант
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 8 тур
    25 сентября, воскресенье
    16:30
    Спарта
    0:2
    Славия
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 5 тур
    25 сентября, воскресенье
    16:30
    Хоффенхайм
    2:1
    Шальке-04
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    18:30
    Кельн
    1:1
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2016, 25 тур
    25 сентября, воскресенье
    16:30
    Лиллестрем
    1:2
    Согндаль
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    0:1
    Олесунн
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    Старт
    1:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    1:1
    Одд
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    21:00
    Бранн
    1:0
    Тромсе
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 9 тур
    25 сентября, воскресенье
    17:00
    Звезда К
    0:0
    Сталь
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:30
    Александрия
    3:2
    Карпаты
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    19:30
    Черноморец
    0:0
    Днепр
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 9 тур
    25 сентября, воскресенье
    17:30
    Альтах
    0:0
    Зальцбург
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 6 тур
    25 сентября, воскресенье
    18:00
    Маритиму
    2:0
    Тондела
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    20:00
    Пасуш де Феррейра
    2:1
    Риу Аве
    Матч завершен
    25 сентября, воскресенье
    22:15
    Морейренcе
    0:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 6 тур
    25 сентября, воскресенье
    18:00
    Вест Хэм
    0:3
    Саутгемптон
    Матч завершен
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