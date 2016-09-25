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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Динамо-2
ЦРФСО - Динамо-2: обзор матча 25 сентября 2016
ЦРФСО
25.09.2016, воскресенье, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 10 тур
1 : 1
Завершен
Динамо-2
Матч
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Статистика матча ЦРФСО - Динамо-2
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Матчи команд
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