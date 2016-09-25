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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Депортиво
Атлетико - Депортиво: обзор матча 25 сентября 2016
Атлетико
25.09.2016, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
70'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Депортиво
84'
Желтая карточка
Р. Бабел
75'
Замена
Р. Бабел
️️️️
Ф. Наварро
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
К. Гамейро
70'
68'
Замена
П. Москера
️️️️
Гильерме
60'
Замена
Луизиньо
️️️️
Ф. Андоне
Замена
К. Гамейро
️️️️
Я. Карраско
59'
56'
Желтая карточка
Лауре
45'
+2
Вторая желтая
Ф. Файр
Желтая карточка
Л. Эрнандес
42'
38'
Желтая карточка
Ф. Файр
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Х. Хименес
36'
Замена
Габи
️️️️
А. Фернандес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
17
Аугусто Фернандес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Николас Гайтан
ПП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Эмре Чолак
АП
5
Селсо Боргес
ПП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Педро Москера
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
16
Луис
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
17
Фернандес
6
Коке
10
Гайтан
10
Карраско
10
Корреа
7
Гризманн
4-3-1-2
1
Люкс
14
Аррибас
6
Альбентоса
15
Лауре
3
Наварро
5
Боргес
76
Файр
8
Гильерме
8
Чолак
7
Андоне
19
Валле Балонга
20
Хименес
21
Эрнандес
21
Эрнандес
20
Хименес
17
Фернандес
14
Габи
14
Габи
17
Фернандес
10
Карраско
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Карраско
7
Андоне
16
Луизиньо
16
Луизиньо
7
Андоне
8
Гильерме
5
Москера
5
Москера
8
Гильерме
3
Наварро
8
Бабел
8
Бабел
3
Наварро
Остались в запасе
Атлетико
Депортиво
99
Андре Морейра
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
21
Марлос Морено
ПВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Остались в запасе
21
Марлос Морено
ПВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Бруно Гама
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Атлетико - Депортиво
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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