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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Пескара
Дженоа - Пескара: обзор матча 25 сентября 2016
Дженоа
25.09.2016, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Пескара
47'
Д. Симеоне
85'
Р. Манай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Пескара
90'
Желтая карточка
Р. Манай
Желтая карточка
Л. Ригони
85'
85'
ГОЛ! 1:1!
Р. Манай
Пас отдал
Ф. Дзампано
81'
Замена
А. Аквилани
️️️️
А. Кресценци
Красная карточка
Г. Пандев
79'
77'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Замена
Э. Муньос
️️️️
Д. Симеоне
76'
Вторая желтая
Эденилсон
74'
70'
Замена
Р. Манай
️️️️
Л. Мемушай
64'
Замена
В. Верре
️️️️
А. Митрица
53'
Желтая карточка
Ф. Дзампано
Желтая карточка
С. Гакпе
51'
Желтая карточка
Эденилсон
50'
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
С. Джентилетти
47'
Замена
Г. Пандев
️️️️
О. Нтчам
45'
Замена
С. Гакпе
️️️️
Л. Окампос
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
30
Лука Ригони
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Томас Ринкон
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
26
Валерио Верре
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
4-3-2-1
1
Перин
93
Лаксальт
4
Иццо
19
Джентилетти
8
Бурдиссо
30
Ригони
10
Нтчам
88
Эденилсон
7
Окампос
8
Ринкон
18
Симеоне
4-1-4-1
1
Биццарри
7
Дзампано
44
Форнасьер
14
Кампаньяро
3
Бираги
16
Бругман
50
Бенали
28
Митрица
20
Мемушай
23
Кресценци
10
Капрари
18
Симеоне
6
Муньос
6
Муньос
18
Симеоне
7
Окампос
6
Гакпе
6
Гакпе
7
Окампос
10
Нтчам
21
Пандев
21
Пандев
10
Нтчам
28
Митрица
26
Верре
26
Верре
28
Митрица
23
Кресценци
20
Аквилани
20
Аквилани
23
Кресценци
20
Мемушай
7
Манай
7
Манай
20
Мемушай
Остались в запасе
Дженоа
Пескара
44
Никола Нинкович
АП
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Остались в запасе
44
Никола Нинкович
АП
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Массимо Оддо
Статистика матча Дженоа - Пескара
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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