Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Нант
Марсель - Нант: обзор матча 25 сентября 2016
Марсель
25.09.2016, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 1
Завершен
Нант
22'
К. Н'Жи
53'
Б. Гомис (П)
2'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Нант
90'
+2
Желтая карточка
А. Арит
Замена
Т. Губочан
️️️️
Р. Кабелла
85'
84'
Желтая карточка
О. Вискаррондо
77'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
А. Томассон
Замена
С. Хауи
️️️️
Ф. Товен
77'
Замена
Б. Сарр
️️️️
К. Н'Жи
70'
61'
Замена
Я. Бамму
️️️️
М. Степински
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Гомис
53'
25'
Желтая карточка
Э. Кватен
ГОЛ! 1:1!
К. Н'Жи
Пас отдал
Б. Гомис
22'
Желтая карточка
Ф. Ангисса
21'
12'
Замена
А. Томассон
️️️️
В. Ронжье
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сала
Пас отдал
М. Степински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Дория
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
21
Вильям Ванкер
ПП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Флориан Товен
ПВ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Нант
1
Реми Риу
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
30
Гийом Жилле
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
6
Николай Томсен
ПП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Марсель
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
47
Алексис Эланди
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
4-2-3-1
16
Пеле
12
Бедимо
21
Дория
16
Фанни
2
Сакаи
99
Ангисса
21
Ванкер
9
Н'Жи
5
Кабелла
10
Товен
18
Гомис
4-3-1-2
1
Риу
15
Дюбуа
6
Лима
4
Вискаррондо
22
Кватен
6
Томсен
21
Ронжье
30
Жилле
77
Арит
14
Степински
22
Сала
5
Кабелла
15
Губочан
15
Губочан
5
Кабелла
9
Н'Жи
70
Сарр
70
Сарр
9
Н'Жи
10
Товен
10
Хауи
10
Хауи
10
Товен
Томассон
20
Качаниклич
20
Качаниклич
Томассон
21
Ронжье
28
Томассон
28
Томассон
21
Ронжье
14
Степински
18
Бамму
18
Бамму
14
Степински
Остались в запасе
Марсель
Нант
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
47
Алексис Эланди
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
Главный тренер
Рене Жирар
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
19
Фернандо Аристегита
ЦФ
47
Алексис Эланди
ЦФ
1
Максим Дюпе
ВР
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
Главный тренер
Франк Пасси
Главный тренер
Рене Жирар
Статистика матча Марсель - Нант
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Новости команд
Все
Марсель
Нант
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+