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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
ФК Сочи-2013 - Алания
ФК Сочи-2013 - Алания: обзор матча 25 сентября 2016
ФК Сочи-2013
25.09.2016, воскресенье, 19:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 9 тур
3 : 0
Завершен
Алания
Матч
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Таблица
Статистика матча ФК Сочи-2013 - Алания
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0
0
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0
Матчи команд
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
ФК Сочи-2013
0 : 1
04.06.2017
Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Дружба
1 : 3
28.05.2017
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 28 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
21.05.2017
Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур
ФК Сочи-2013
2 : 0
14.05.2017
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
07.05.2017
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0 : 0
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Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
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ФК Сочи-2013
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