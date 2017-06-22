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  • Руководство «Сочи» заявило, что клубу негде проводить домашние матчи

Руководство «Сочи» заявило, что клубу негде проводить домашние матчи

22 июня 2017, 14:29
10

Футбольный клуб «Сочи» выступил с официальным объявлением после того, как появилась информация о расформировании клуба.

Сообщается, что клуб с Юга России возьмет перерыв на год, после чего продолжит свое существование.

«Руководство и тренерский штаб приносят свои извинения болельщикам клуба за то, что клуб не смог оправдать ваши ожидания и наши надежды по выходу в ФНЛ. В настоящее время мы разрабатываем стратегию развития команды. Это не значит, что клуб перестанет существовать. Мы видим ошибки в управлении клубом, в составе игроков, поэтому нам нужна более совершенная команда.

Мы делаем перерыв на год, так как хотим показать в дальнейшем более профессиональный футбол. Домашняя арена клуба закрывается на реконструкцию: команде физически негде тренироваться и проводить домашние матчи.

Болельщикам будет что посмотреть в ходе игр ЧМ-2018. Нам нужен этот год, чтобы после проведения турнира сформировать новую команду», – говорится в заявлении на официальном сайте «Сочи».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Зона Юг ФК Сочи-2013
Комментарии (10)
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bset
1498132862
Что гостям будем рассказывать, когда на ЧМ они будут спрашивать, какой клуб здесь играет? Никакой? Или команда низшей лиги? Отдайте ЧМ Краснодару!
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subbotaspartak
1498135104
В ихних климатических условиях сложно играть, Хабаровск, Новосибирск, Красноярск - правильней их привлекать.
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Igreks
1498137490
вы держитесь там - денег нету)))))
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Болельщик Реал Мадрида
1498139721
Понастроили стадионов по всей стране к ЧМ 2018 года и толку! Стадионы, будут простаивать и приносить миллионы убытков бюджетам городов, но их никогда не отдадут под футбольные школы и клубам. Мудко устраивает такая ситуация, что в сборной сборище дегенератов от футбола, которые только и могут, что обыгрывать "банановые республики" где футбола отродясь не было.
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Тони Монтана Б
1498141590
да... стадионов новых настроили, а толку 0. только в нашей стране так.
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dok66
1498148457
Фишт видимо не по карману !
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