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    Руководство «Сочи» заявило, что клубу негде проводить домашние матчи

    Футбольный клуб «Сочи» выступил с официальным объявлением после того, как появилась информация о расформировании клуба.

    Сообщается, что клуб с Юга России возьмет перерыв на год, после чего продолжит свое существование.

    «Руководство и тренерский штаб приносят свои извинения болельщикам клуба за то, что клуб не смог оправдать ваши ожидания и наши надежды по выходу в ФНЛ. В настоящее время мы разрабатываем стратегию развития команды. Это не значит, что клуб перестанет существовать. Мы видим ошибки в управлении клубом, в составе игроков, поэтому нам нужна более совершенная команда.

    Мы делаем перерыв на год, так как хотим показать в дальнейшем более профессиональный футбол. Домашняя арена клуба закрывается на реконструкцию: команде физически негде тренироваться и проводить домашние матчи.

    Болельщикам будет что посмотреть в ходе игр ЧМ-2018. Нам нужен этот год, чтобы после проведения турнира сформировать новую команду», – говорится в заявлении на официальном сайте «Сочи».

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2017 14:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 июня 2017, 19:20

      Фишт видимо не по карману !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 22 июня 2017, 17:26

      да... стадионов новых настроили, а толку 0. только в нашей стране так.

      2
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Тони Монтана Б 22 июня 2017, 17:56

      почему только в нашей? в нашей стране на них будут играть, а вот в Бразилии после Олимпийских игр ваще капец, всё разрушается и стоит не кому не нужное......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 июня 2017, 16:55

      Понастроили стадионов по всей стране к ЧМ 2018 года и толку! Стадионы, будут простаивать и приносить миллионы убытков бюджетам городов, но их никогда не отдадут под футбольные школы и клубам. Мудко устраивает такая ситуация, что в сборной сборище дегенератов от футбола, которые только и могут, что обыгрывать "банановые республики" где футбола отродясь не было.

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > Болельщик Реал Мадрида 6 мая 2019, 22:17

      ну пенсионную реформу пропихнули, значит всё было не зря)))

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 22 июня 2017, 16:18

      вы держитесь там - денег нету)))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 июня 2017, 15:38

      В ихних климатических условиях сложно играть,
      Хабаровск, Новосибирск, Красноярск - правильней их привлекать.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 июня 2017, 15:01

      Что гостям будем рассказывать, когда на ЧМ они будут спрашивать, какой клуб здесь играет? Никакой? Или команда низшей лиги? Отдайте ЧМ Краснодару!

      0
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > bset 22 июня 2017, 19:45

      Пусть все думают что у нас в каждом городе такой стадик, даже в том в котором нет команды)))

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