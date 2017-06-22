Руководство «Сочи» заявило, что клубу негде проводить домашние матчи

Футбольный клуб «Сочи» выступил с официальным объявлением после того, как появилась информация о расформировании клуба.

Сообщается, что клуб с Юга России возьмет перерыв на год, после чего продолжит свое существование.

«Руководство и тренерский штаб приносят свои извинения болельщикам клуба за то, что клуб не смог оправдать ваши ожидания и наши надежды по выходу в ФНЛ. В настоящее время мы разрабатываем стратегию развития команды. Это не значит, что клуб перестанет существовать. Мы видим ошибки в управлении клубом, в составе игроков, поэтому нам нужна более совершенная команда.

Мы делаем перерыв на год, так как хотим показать в дальнейшем более профессиональный футбол. Домашняя арена клуба закрывается на реконструкцию: команде физически негде тренироваться и проводить домашние матчи.

Болельщикам будет что посмотреть в ходе игр ЧМ-2018. Нам нужен этот год, чтобы после проведения турнира сформировать новую команду», – говорится в заявлении на официальном сайте «Сочи».