Губернатор Краснодарского края: «У «Фишта» должен быть настоящий хозяин»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о переговорах с футбольным клубом «Сочи» о передачи ему в управление арены «Фишт» после завершения чемпионат мира-2018.

— Переезд питерского «Динамо» в Сочи решит вопрос загруженности «Фишта»?

— Пока идут переговоры, потому что надо четко понимать, что новому сочинскому клубу должно быть комфортно. Стадион «Фишт», который был олимпийской ареной, теперь арена футбольная, и у нее должен быть настоящий хозяин. Принципиально важно, чтобы появилась команда, которая станет хозяйкой стадиона и будет показывать на нем великолепную игру.

— Вы готовы отдать «Фишт» во владение клубу?

— Ведутся переговоры, мы эту тему обсуждаем.