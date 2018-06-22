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  • Губернатор Краснодарского края: «У «Фишта» должен быть настоящий хозяин»

Губернатор Краснодарского края: «У «Фишта» должен быть настоящий хозяин»

22 июня 2018, 07:54
6

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о переговорах с футбольным клубом «Сочи» о передачи ему в управление арены «Фишт» после завершения чемпионат мира-2018.

— Переезд питерского «Динамо» в Сочи решит вопрос загруженности «Фишта»?

— Пока идут переговоры, потому что надо четко понимать, что новому сочинскому клубу должно быть комфортно. Стадион «Фишт», который был олимпийской ареной, теперь арена футбольная, и у нее должен быть настоящий хозяин. Принципиально важно, чтобы появилась команда, которая станет хозяйкой стадиона и будет показывать на нем великолепную игру.

— Вы готовы отдать «Фишт» во владение клубу?

— Ведутся переговоры, мы эту тему обсуждаем.

Источник: Известия
Россия. ФНЛ ФК Сочи-2013 Сочи
Комментарии (6)
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Рубик Докоян
1529644161
Ротенберги потянут финансово обслуживание такого спортивного объекта, а Краснодарский край с экономит значительную часть бюджетных средств.
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Серёга Краснодарский
1529646212
Не лез бы уже.................... фк Кубань ухенькал, 90 лет жил клуб до Вашего прихода вот пришли и нет Кубани еще что - то про фишт...
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Тибер
1529650770
а что в Сочи уже играть некому ?
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DOCTOR PENALTY
1529666718
" Дело не в том, что мы не можем накормить бедных, а в том, что богатые нажраться никак не могут", - сказал недавно известный усатый синемаземлевладелец.
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