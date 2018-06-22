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    Губернатор Краснодарского края: «У «Фишта» должен быть настоящий хозяин»

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о переговорах с футбольным клубом «Сочи» о передачи ему в управление арены «Фишт» после завершения чемпионат мира-2018.

    — Переезд питерского «Динамо» в Сочи решит вопрос загруженности «Фишта»?

    — Пока идут переговоры, потому что надо четко понимать, что новому сочинскому клубу должно быть комфортно. Стадион «Фишт», который был олимпийской ареной, теперь арена футбольная, и у нее должен быть настоящий хозяин. Принципиально важно, чтобы появилась команда, которая станет хозяйкой стадиона и будет показывать на нем великолепную игру.

    — Вы готовы отдать «Фишт» во владение клубу?

    — Ведутся переговоры, мы эту тему обсуждаем.

    Источник: Известия

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    22.06.2018 07:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 14:25

      " Дело не в том, что мы не можем накормить бедных, а в том, что богатые нажраться никак не могут", - сказал недавно известный усатый синемаземлевладелец.

      1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 22 июня 2018, 09:59

      а что в Сочи уже играть некому ?

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 22 июня 2018, 08:43

      Не лез бы уже.................... фк Кубань ухенькал, 90 лет жил клуб до Вашего прихода вот пришли и нет Кубани еще что - то про фишт...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 08:09

      Ротенберги потянут финансово обслуживание такого спортивного объекта, а Краснодарский край с экономит значительную часть бюджетных средств.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ivan-soccer-fan 22 июня 2018, 09:57

      Одних равноудалил, своих приблизил. Ротенбергам траты на "Фишт" окупятся в другом месте. Им в России санкции не грозят... )))

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