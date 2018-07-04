«Сочи» представил новый логотип

такой стадион и простаивал вообще странно что в сочи не было клуба ну хотя бы уровня команды лифта(рпл-фнл) все таки вон Краснодар хороший пример хотя Кубань обратная сторона медали(
«Сочи» представил логотип команды. На нем, так же как и на эмблеме одноименного хоккейного клуба, изображен леопард.
«Сочи» – это переименованное петербургское «Динамо», сменившее прописку перед началом нового сезона. Команда как и ранее будет выступать в ФНЛ.
Домашние матчи клуб из Краснодарского края будет проводить на стадионе «Фишт».
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— ФК «Сочи» (@pfcsochi) 4 июля 2018 г.