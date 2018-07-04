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    «Сочи» представил новый логотип

    «Сочи» представил логотип команды. На нем, так же как и на эмблеме одноименного хоккейного клуба, изображен леопард.

    «Сочи» – это переименованное петербургское «Динамо», сменившее прописку перед началом нового сезона. Команда как и ранее будет выступать в ФНЛ.

    Домашние матчи клуб из Краснодарского края будет проводить на стадионе «Фишт».

    Источник: Twitter

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    04.07.2018 17:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 июля 2018, 06:41

      такой стадион и простаивал вообще странно что в сочи не было клуба ну хотя бы уровня команды лифта(рпл-фнл) все таки вон Краснодар хороший пример хотя Кубань обратная сторона медали(

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 июля 2018, 00:08

      А я напомню что Динамо СПБ в кубке вынес Зенит СПБ!)

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Pourport 9 июля 2018, 12:35

      И что дальше??? Сразу ФНЛ выиграет ???

      3
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      Рейтинг: +545

      T_REX 4 июля 2018, 20:24

      В сезоне 19-20 этого ФК уже не будет

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 18:54

      Стадион надо отбивать,сейчас вложатся и на следующий год уже будут в РФПЛ...

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 июля 2018, 17:59

      И нафига? Один фиг скоро обанкротится. Чертова политика.

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 4 июля 2018, 17:53

      Если посмотреть выписку из реестра петербургского динамо, то оно еще не переименовалось в ФК "Сочи", но сменило адрес из Питера в Сочи, а Борис Ротенберг является единственным учредителем клуба.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > WhiteEgon 4 июля 2018, 21:06

      Ротенберг? Ну дальнобойщики должны приготовиться к повышению тарифов "Платона", а мы к подорожанию всего и вся. Не из своего же кармана он будет этот клуб содержать. Ну и гигантская никому не нужная стройка за счет бюджета не за горами.

      0
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      Рейтинг: +222

      Леший88 > kykyi 4 июля 2018, 23:30

      Вы что, хотите как на Украине? Майдан хотите? ))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Леший88 5 июля 2018, 04:44

      "Лишь бы не было войны".
      Вопрос какой то, простите, не уместный, глупый.

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 4 июля 2018, 17:52

      Надеюсь, на матчи будет ходить больше 8500 человек :)

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Cromathaar 4 июля 2018, 22:13

      Для этого нужно время, но к сожалению года два и все утопнет,хотя я с удовольствием буду посещать живой футбол

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      Рейтинг: +24996

      bset 4 июля 2018, 17:43

      Го в РФПЛ!

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 июля 2018, 17:42

      Довольно не плохо!

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