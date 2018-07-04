«Сочи» представил новый логотип

«Сочи» представил логотип команды. На нем, так же как и на эмблеме одноименного хоккейного клуба, изображен леопард.

«Сочи» – это переименованное петербургское «Динамо», сменившее прописку перед началом нового сезона. Команда как и ранее будет выступать в ФНЛ.

Домашние матчи клуб из Краснодарского края будет проводить на стадионе «Фишт».