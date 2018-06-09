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  • Новый ФК «Сочи» 24 июня сыграет товарищеский матч со «Спартаком»

Новый ФК «Сочи» 24 июня сыграет товарищеский матч со «Спартаком»

9 июня 2018, 14:40
26

Бывшее «Динамо» из Санкт-Петербурга, переехавшее в Сочи и получившее одноименное название, проведет товарищескую встречу со «Спартаком». Матч пройдет в воскресенье, 24 июня, на базе красно-белых в Тарасовке.

Поединок со «Спартаком» состоится в рамках второго сбора сочинцев. На первый команда отправится в Беларусь 12 июня в сильно видоизмененном составе. Руководство клуба решило не продлевать контракты с девятью футболистами: голкипером Денисом Книгой, защитниками Алексеем Житниковым, Артемом Пасько, Джамалдином Ходжаниязовым, полузащитниками Олегом Власовым, Максимом Роговым, Сандро Цвейбой, нападающими Павлом Киреенко и Федором Дворниковым. Также закончилась аренда у Душана Лагатора и Андрея Батютина, но по игрокам предстоят переговоры.

Свой первый матч в НФЛ в новом сезоне «Сочи» дома проведет 17 июля против «Спартака-2».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ФК Сочи-2013 Спартак
Комментарии (26)
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АХА
1528545488
Нфл?
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triton004
1528545701
Главное чтоб не сгинул,а так то хрень полная менять историю клуба
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o33uk
1528546147
Ну нормально, можно сказать что Спартак покоряет новые горизонты, в статусе топ-клуба. Об этом статусе мне рассказали "поклонники" Спартака некоторое время назад на этом сайте, а я спорил (просто провал), парни теперь я вижу подтверждение ваших слов Спартак-ФК Сочи вот это вывеска, а главное Ташаев молодец вовремя под суетился сразу же выйдет на новый уровень.
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TY13R
1528547920
Норм ребрендинг))
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vladimir-7
1528549825
Ну и что?
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_Marqella_
1528552443
эмблема клуба конечно оставляет желать лучшего...
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a_who
1528552549
"Сочи"... чего ж фантазии не хватило ? да лучше даже "Жемчужина" !
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vitvik
1528575496
Для Спартака-2 очень статусный матч против бывшего «Динамо» из Санкт-Петербурга, переехавшего в Сочи, всё комфортнее! В Анадырь они не поехали бы, там собаки летают по ветру.
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sobaka120982
1528609711
Ну наконец то у нас будет футбол!!!! Но по мне так лучше бы вернули старое название оно более по душе,Жемчужина!!!!а ведь когда то главным тренером былчерчесов ..
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