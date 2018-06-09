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    Новый ФК «Сочи» 24 июня сыграет товарищеский матч со «Спартаком»

    Бывшее «Динамо» из Санкт-Петербурга, переехавшее в Сочи и получившее одноименное название, проведет товарищескую встречу со «Спартаком». Матч пройдет в воскресенье, 24 июня, на базе красно-белых в Тарасовке.

    Поединок со «Спартаком» состоится в рамках второго сбора сочинцев. На первый команда отправится в Беларусь 12 июня в сильно видоизмененном составе. Руководство клуба решило не продлевать контракты с девятью футболистами: голкипером Денисом Книгой, защитниками Алексеем Житниковым, Артемом Пасько, Джамалдином Ходжаниязовым, полузащитниками Олегом Власовым, Максимом Роговым, Сандро Цвейбой, нападающими Павлом Киреенко и Федором Дворниковым. Также закончилась аренда у Душана Лагатора и Андрея Батютина, но по игрокам предстоят переговоры.

    Свой первый матч в НФЛ в новом сезоне «Сочи» дома проведет 17 июля против «Спартака-2».

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.06.2018 14:40
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 10 июня 2018, 08:48

      Ну наконец то у нас будет футбол!!!! Но по мне так лучше бы вернули старое название оно более по душе,Жемчужина!!!!а ведь когда то главным тренером былчерчесов ..

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 июня 2018, 23:18

      Для Спартака-2 очень статусный матч против бывшего «Динамо» из Санкт-Петербурга, переехавшего в Сочи, всё комфортнее! В Анадырь они не поехали бы, там собаки летают по ветру.

      1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > vitvik 10 июня 2018, 10:59

      )))))

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      Рейтинг: +2726

      a_who 9 июня 2018, 16:55

      "Сочи"... чего ж фантазии не хватило ? да лучше даже "Жемчужина" !

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 9 июня 2018, 16:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      эмблема клуба конечно оставляет желать лучшего...

      -20
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2018, 16:10

      Ну и что?

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 9 июня 2018, 15:38

      Норм ребрендинг))

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      Рейтинг: +379

      o33uk 9 июня 2018, 15:09

      Ну нормально, можно сказать что Спартак покоряет новые горизонты, в статусе топ-клуба.
      Об этом статусе мне рассказали "поклонники" Спартака некоторое время назад на этом сайте, а я спорил (просто провал), парни теперь я вижу подтверждение ваших слов Спартак-ФК Сочи вот это вывеска, а главное Ташаев молодец вовремя под суетился сразу же выйдет на новый уровень.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 9 июня 2018, 16:09

      На каком он уровне, покажет новый сезон.Так же уровень покажет сама команда.А уж какой он, тогда и стоит судить.А пока я вижу ваш уровень интеллекта, сравнимый с уровнем оленя.Но я ведь не оскорбляю благородное животное ?
      Задумайтесь.

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 9 июня 2018, 17:00

      Куда ж мне.
      Трудно тягаться с человеком который смог измерить уровень интеллекта оленя.

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 9 июня 2018, 17:03

      Когда был Ленин маленький с квадратной головой То Гинера и Миллера долбил об стол башкой
      Кстати ты это сам придумал?
      ГОЛОВА!!! интелектуал.

      -1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 9 июня 2018, 18:22

      Прелестно.
      Молодой человек, вы горячее с мягким не перепутали ?
      Речь шла о придуманных вами уровнях для Ташаева и команды Спартак, а не о моих каких то успехах в области стихоплётства.
      И уровень оленя измерять не надо.Я не вижу разницы в вашем, или в оленнем мычании. А если разницы нет, зачем переплачивать ?

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      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 10 июня 2018, 10:57

      Если прочитать ваш текст в основном речь идёт о моём уровне интеллекта,который вы сравнили с уровнем оленя, что бы что то сравнить надо иметь представление об этом(т.е. 1 кг. это легко, 100 кг. тяжело можно как то измерить), вы видимо имеете представления об интеллектуальном уровне оленей или воспитывались в семье этих благородных животных что позволяет вам на расстоянии с уверенностью определять уровень интеллекта,а может вы зоотехник или что-то на подобии этого(у вас как видно из текста олени мычат мы как то с вами по разному представляем оленей).
      Конечно речь шла о Спартаке как о настоящем топ-клубе если вы заметили иронию в моих словах то это странно, олени на иронию не способны уровень интеллекта не тот.
      А вашим уровнем стихосложения я вынужден только восторгаться, сразу видно что вы глубокий, умственно одарённый человек с большим кругозором и словарным запасом.
      И наконец просьба может вы окажете милость и разместите ещё немного своих нетленных произведений дабы я и такие же неразвитые люди читали ваши произведения и тем самым поднимали свой интеллектуальный уровень.
      Заранее спасибо!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 10 июня 2018, 12:30

      Ну наконец то.Хоть в начале прозвучал завуалированный ответ на мой не высказанный вопрос.Зачем надо было задавать глупый вопрос и выслушивать глупый ответ (от меня).
      Понимание проблемы, первый шаг к выздоровлению.

      PS: Насчёт нетленки это не ко мне.Это к классикам.
      А чем нибудь тленным ещё порадую. :-))

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 10 июня 2018, 12:58

      А на какой конкретно мой глупый вопрос был дан глупый ответ?

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      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 10 июня 2018, 13:00

      По поводу уровня Спартака и конкретно Ташаева.
      Даже скорее не вопрос, а утверждение.
      По крайней мере я так увидел.

      0
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > o33uk 10 июня 2018, 13:01

      Если про ваше творчество так даже оленям очевидно что вопрос был риторический ибо никто кроме вас на такое сподобится бы не смог, а главное выложить это чтоб каждый зашедший в ваш профайл мог по достоинству оценить ваш талант.

      0
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      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Мары 10 июня 2018, 13:03

      А я что спросил У ВАС про уровень Спартака? Хе-хе
      Обращаю ваше внимание У ВАС.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 10 июня 2018, 13:05

      Когда был Ленин маленький с квадратной головой То Гинера и Миллера долбил об стол башкой
      Кстати ты это сам придумал?_____________________
      У нас ?..........:-))

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      Рейтинг: +379

      o33uk > o33uk 10 июня 2018, 13:06

      Я перечитал ещё раз там вообще вопросов нет ни к вам ни к кому либо. Может перечитаете по слогам, обдумаете пару часиков и измените своё утверждение про мой интеллектуальный уровень и более критично посмотрите и проанализируете свою персону.

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      o33uk > Мары 10 июня 2018, 13:07

      Если про ваше творчество так даже оленям очевидно что вопрос был риторический ибо никто кроме вас на такое сподобится бы не смог, а главное выложить это чтоб каждый зашедший в ваш профайл мог по достоинству оценить ваш талант.

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      Мары > o33uk 10 июня 2018, 13:11

      Командир, там утверждение,т.е. :парни теперь я вижу подтверждение ваших слов Спартак-ФК Сочи вот это вывеска, а главное Ташаев молодец вовремя под суетился сразу же выйдет на новый уровень.
      ______________________________________________________________________
      Замаскированнный стёб.Намёк на то, что Ташаев вместе со Спартаком упадёт ещё ниже, раз с таким клубом как "Сочи" будет играть.
      Хотя есть простая и старая поговорка: Не говори гоп, пока не перепрыгнешь.Иначе эта пустая и ни кому не нужняя болтовня, что я Вам и написал.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > o33uk 10 июня 2018, 13:15

      Оленей и талант можете оставить себе и отложить на дальнюю полку своей памяти.Разговор с Вами не интересен.Это как перемалывать из пустого в порожнее.Одно и то же, но в разных выражениях.
      Засим, удачи Вам и успехов в освоении новых горизонтов почётного звания троля.

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      o33uk > Мары 10 июня 2018, 13:35

      Так где там вопрос всё таки, стёб это да неужели дошло.
      Вопрос где вы там увидили? Ещё раз спрашиваю?
      А по поводу оленей эта вообще-то ваша тема понимаю что близка вам я в этом диалоге оказался поневоле.
      Да и по поводу интереса разговора, он мне тоже не в удовольствие, вы клоун в начале пукнули жидко про оленя интеллект и тд. и чем дальше тем больше садились в лужу т.к. аргументы ваши на уровне подростка .
      Я думаю мы с вами общаемся ещё и я вам не раз докажу что вы Лох, а это судьба.

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      Рейтинг: +508

      triton004 9 июня 2018, 15:01

      Главное чтоб не сгинул,а так то хрень полная менять историю клуба

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      Рейтинг: +98

      АХА 9 июня 2018, 14:58

      Нфл?

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