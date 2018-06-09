Новый ФК «Сочи» 24 июня сыграет товарищеский матч со «Спартаком»

Бывшее «Динамо» из Санкт-Петербурга, переехавшее в Сочи и получившее одноименное название, проведет товарищескую встречу со «Спартаком». Матч пройдет в воскресенье, 24 июня, на базе красно-белых в Тарасовке.

Поединок со «Спартаком» состоится в рамках второго сбора сочинцев. На первый команда отправится в Беларусь 12 июня в сильно видоизмененном составе. Руководство клуба решило не продлевать контракты с девятью футболистами: голкипером Денисом Книгой, защитниками Алексеем Житниковым, Артемом Пасько, Джамалдином Ходжаниязовым, полузащитниками Олегом Власовым, Максимом Роговым, Сандро Цвейбой, нападающими Павлом Киреенко и Федором Дворниковым. Также закончилась аренда у Душана Лагатора и Андрея Батютина, но по игрокам предстоят переговоры.

Свой первый матч в НФЛ в новом сезоне «Сочи» дома проведет 17 июля против «Спартака-2».