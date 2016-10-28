сентябрь 2016
октябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 33 тур
28 октября, пятница
01:30
Матч завершен
США. МЛС 2016, 1/8 финала
28 октября, пятница
02:30
Матч завершен
28 октября, пятница
05:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 12 тур
28 октября, пятница
13:00
Матч завершен
28 октября, пятница
14:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 15 тур
28 октября, пятница
19:00
Матч завершен
28 октября, пятница
21:15
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 27 тур
Турция. Суперлига (2016/2017), 9 тур
28 октября, пятница
20:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2016/2017), 9 тур
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 11 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 9 тур
Испания. Примера (2016/2017), 10 тур
28 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 15 тур
28 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2016/2017), 11 тур