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    Расписание матчей 28-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 33 тур
    28 октября, пятница
    01:30
    Спорт Ресифи
    1:0
    Понте-Прета
    Матч завершен
    США. МЛС 2016, 1/8 финала
    28 октября, пятница
    02:30
    Ди Си Юнайтед
    2:4
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    28 октября, пятница
    05:00
    Сиэтл
    1:0
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 12 тур
    28 октября, пятница
    13:00
    Амкар (мол)
    1:2
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    28 октября, пятница
    14:00
    Спартак М (мол)
    2:1
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 15 тур
    28 октября, пятница
    19:00
    Силькеборг
    1:1
    Оденсе
    Матч завершен
    28 октября, пятница
    21:15
    Нордшелланд
    4:3
    Виборг
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2016, 27 тур
    28 октября, пятница
    19:00
    Крумкачи
    0:3
    БАТЭ
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 9 тур
    28 октября, пятница
    20:00
    Генчлербирлиги
    1:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 9 тур
    28 октября, пятница
    21:00
    Бенфика
    3:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    28 октября, пятница
    23:00
    Насьональ
    0:0
    Спортинг
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 11 тур
    28 октября, пятница
    21:00
    Твенте
    0:0
    Рода
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 9 тур
    28 октября, пятница
    21:30
    Боруссия
    0:0
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 10 тур
    28 октября, пятница
    21:45
    Леганес
    0:2
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 15 тур
    28 октября, пятница
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    0:2
    Брентфорд
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 11 тур
    28 октября, пятница
    21:45
    Лилль
    0:1
    ПСЖ
    Матч завершен
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