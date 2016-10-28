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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Реал Сосьедад
Леганес - Реал Сосьедад: обзор матча 28 октября 2016
Леганес
28.10.2016, пятница, 21:45
Испания. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
29'
В. Жозе
59'
Х. Прието
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Реал Сосьедад
88'
Замена
Хуанми
️️️️
В. Жозе
Желтая карточка
К. Меджани
84'
80'
Замена
С. Каналес
️️️️
К. Вела
75'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Омар
73'
Замена
А. Бриноли
️️️️
Габриэл
69'
62'
Желтая карточка
И. Мартинес
59'
ГОЛ! 0:2!
Х. Прието
Желтая карточка
Д. Рико
55'
Замена
У. Лопес
️️️️
Д. Тимор
45'
Желтая карточка
Д. Тимор
31'
29'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
Пас отдал
К. Мартинес
Желтая карточка
Р. Перес
18'
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
7
Омар
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
АП
21
Рубен Перес
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
23
Альберто Мартин
ПП
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Давид Конча
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Серантес
15
Рико
44
Инсуа
12
Меджани
16
Диас
24
Тимор
7
Омар
8
Шимановски
21
Перес
18
Габриэл
10
Герреро
4-3-1-2
28
Рульи
19
Мартинес
16
Навас
26
Мартинес
17
Бершиче
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
10
Вела
12
Виллиан Жозе
18
Габриэл
91
Бриноли
91
Бриноли
18
Габриэл
24
Тимор
8
Лопес
8
Лопес
24
Тимор
7
Омар
20
Ибаньес
20
Ибаньес
7
Омар
10
Вела
20
Каналес
20
Каналес
10
Вела
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Леганес
Реал Сосьедад
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
23
Альберто Мартин
ПП
Главный тренер
Асьер Гаритано
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
23
Альберто Мартин
ПП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Леганес - Реал Сосьедад
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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