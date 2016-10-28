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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Канзаc Сити
Сиэтл - Канзаc Сити: обзор матча 28 октября 2016
Сиэтл
28.10.2016, пятница, 05:00
США. МЛС, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Канзаc Сити
88'
Н. Вальдес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Канзаc Сити
90'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
90'
Замена
Д. Медранда
️️️️
С. Синович
90'
Замена
Я. Петерсон
️️️️
П. Нагамура
ГОЛ! 1:0!
Н. Вальдес
88'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Э. Фриберг
79'
71'
Желтая карточка
Б. Фейлхабер
63'
Желтая карточка
С. Синович
Желтая карточка
О. Алонсо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
28
Эрик Фриберг
ЛП
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
АП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
6
Пауло Нагамура
ЛП
93
Сони Мустивар
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ПП
15
Роджер Эспиноза
ЛФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
8
Грэм Зуси
РФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
20
Зак Скотт
ЦЗ
3
Брэд Эванс
ЦЗ
91
Оньель Фишер
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Канзаc Сити
25
Алек Канн
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
37
Якоб Петерсон
ЦФ
1-1-2-2
24
Фрай
4
Мирс
6
Алонсо
28
Фриберг
7
Рольдан
13
Моррис
14
Лодейро
3-3-3
29
Мелия
5
Бислер
15
Синович
17
Абдул-Салам
10
Фейлхабер
93
Мустивар
6
Нагамура
8
Зуси
14
Дуайер
15
Эспиноза
28
Фриберг
16
Вальдес
16
Вальдес
28
Фриберг
15
Синович
94
Медранда
94
Медранда
15
Синович
6
Нагамура
37
Петерсон
37
Петерсон
6
Нагамура
Остались в запасе
Сиэтл
Канзаc Сити
20
Зак Скотт
ЦЗ
1
Тайлер Миллер
ВР
3
Брэд Эванс
ЦЗ
91
Оньель Фишер
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
25
Алек Канн
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
20
Зак Скотт
ЦЗ
1
Тайлер Миллер
ВР
3
Брэд Эванс
ЦЗ
91
Оньель Фишер
ЦЗ
11
Аарон Ковар
ЦП
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Сиэтл - Канзаc Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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2
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