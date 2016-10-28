Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ростов (мол)
Амкар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 28 октября 2016
Амкар (мол)
28.10.2016, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 2
Завершен
Ростов (мол)
10'
Е. Парамонов
63'
Д. Соловьев
64'
А. Соболь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ростов (мол)
90'
+1
Замена
С. Киряков
️️️️
А. Соболь
90'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
А. Сиденко
Желтая карточка
Р. Вазитдинов
89'
78'
Замена
Д. Дулаев
️️️️
И. Захаров
Замена
М. Жуковский
️️️️
Г. Бурков
74'
71'
Желтая карточка
Д. Соловьев
Замена
Т. Краев
️️️️
Н. Ромащенко
67'
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Соболь
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Соловьев
Замена
М. Кондрашов
️️️️
И. Черенчиков
62'
46'
Замена
Д. Соловьев
️️️️
Д. Христис
46'
Замена
Н. Мкртчян
️️️️
Р. Ходунов
Замена
Г. Енев
️️️️
Д. Хурцидзе
46'
Замена
А. Мосунов
️️️️
А. Гооге
38'
ГОЛ! 1:0!
Е. Парамонов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
59
Глеб Бурков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
91
Артем Филиппов
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
70
Антон Гооге
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
6
Артем Соболь
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
60
Алексей Нескоромный
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
92
Данил Смирнов
ЦЗ
46
Георги Енев
ЦП
68
Тимофей Краев
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
Ростов (мол)
79
Данила Ермаков
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
74
Норик Мкртчян
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
4-1-2-2-1
71
Красильников
51
Ромащенко
29
Гусейнов
79
Черенчиков
59
Бурков
91
Филиппов
96
Чухланцев
11
Парамонов
7
Вазитдинов
10
Хурцидзе
70
Гооге
3-5-1-1
1
Гошев
19
Тананеев
53
Христис
60
Кондрюков
15
Шаповалов
27
Захаров
37
Забродин
60
Нескоромный
6
Соболь
47
Сиденко
81
Ходунов
79
Черенчиков
34
Кондрашов
34
Кондрашов
79
Черенчиков
10
Хурцидзе
46
Енев
46
Енев
10
Хурцидзе
51
Ромащенко
68
Краев
68
Краев
51
Ромащенко
70
Гооге
24
Мосунов
24
Мосунов
70
Гооге
59
Бурков
53
Жуковский
53
Жуковский
59
Бурков
27
Захаров
84
Дулаев
84
Дулаев
27
Захаров
53
Христис
17
Соловьев
17
Соловьев
53
Христис
47
Сиденко
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
47
Сиденко
6
Соболь
77
Киряков
77
Киряков
6
Соболь
81
Ходунов
74
Мкртчян
74
Мкртчян
81
Ходунов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ростов (мол)
92
Данил Смирнов
ЦЗ
61
Александр Мелехов
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
92
Данил Смирнов
ЦЗ
61
Александр Мелехов
ЦФ
16
Даниил Аржевитин
ВР
Остались в запасе
79
Данила Ермаков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Амкар (мол) - Ростов (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Стадион:
Звезда (запасное поле)
Новости команд
Все
Амкар (мол)
Ростов (мол)
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+