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    Расписание матчей 05-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа D
    5 сентября, понедельник
    19:00
    Грузия
    1:2
    Австрия
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    21:45
    Сербия
    2:2
    Ирландия
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    21:45
    Уэльс
    4:0
    Молдавия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа G
    5 сентября, понедельник
    21:45
    Испания
    8:0
    Лихтенштейн
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    21:45
    Израиль
    1:3
    Италия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 1 тур, группа I
    5 сентября, понедельник
    21:45
    Финляндия
    1:1
    Косово
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    21:45
    Хорватия
    1:1
    Турция
    Матч завершен
    5 сентября, понедельник
    21:45
    Украина
    1:1
    Исландия
    Матч завершен
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